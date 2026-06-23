КиноПульс с Киевстар ТВ: на Поляне ВДНХ стартует сезон событий для всей семьи

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В течение сезона гостей будут ждать благотворительные показы, события для детей и родителей, инициатива в поддержку донорства крови, инклюзивный кинопоказ, лекторий, а также встречи, посвященные современному украинскому кино и его создателям. И, конечно, украинские и мировые кинохиты, которые можно будет легально посмотреть под открытым небом на большом LED-экране, наслаждаясь атмосферой летних киновечеров.

Первым событием сезона станет «Пульс будущего: детство в кадре» , которое состоится уже 28 июня. Это семейное мероприятие, объединяющее развлечения для детей с аниматорами, полезные советы для родителей от психологи Елены Науменко и просмотр мультфильма в кинотеатре под открытым небом.

В центре мероприятия — тема детских приключений и пиратских историй, которая в игровом формате поможет поговорить с детьми и родителями не только о безопасном потреблении контента, но и важности поддержки легальных платформ и уважения к труду создателей. Ведь Киевстар ТВ активно пополняет свою видеобиблиотеку украинскими проектами и мировыми новинками и последовательно способствует формированию культуры ответственного потребления контента, что является важным условием для развития киноиндустрии и новых качественных фильмов и сериалов. Также вместе с командой SUDUM и в рамках инициативы «Чистое небо» платформа ведет постоянную антипиратскую работу: только за 2025 год было заблокировано более 30 000 пиратских видео

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В программе события:

12:00-14:00 - пиратская вечеринка с аниматорами. Маленьких гостей будут ждать тематические игры, конкурсы и развлечения, вдохновленные морскими приключениями, а также интерактивы, которые в доступной форме помогут узнать больше о важности легального контента и поддержки создателей кино.

12:30 – лекция для родителей от Елены Науменко – психологи-методистки, детской и юношеской психотерапевтки, сертифицированной арттерапевтки и автора более 300 публикаций и программ по психологии и арттерапии.

Во время встречи «Дети, лето и гаджеты» участники поговорят о роли цифровых технологий в жизни детей, безопасном потреблении контента, возможностях Детского профиля на Киевстар ТВ, а также о развитии резильентности и психологической поддержки детей и взрослых после стрессовых событий, в частности обстрелов. Лекция пройдет в легком интерактивном формате и предусматривает общение с участниками. Отдельное внимание будет уделено формированию культуры ответственного потребления контента и важности легального просмотра фильмов и сериалов как способа поддержки украинских и мировых авторов.

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В 14:00 состоится показ анимационного фильма "Капитан Шаблезуб и волшебный бриллиант" на большом экране под открытым небом и с угощением маленьких зрителей попкорном.

Событие состоится на локации «Поляна ВДНХ» в Киеве по адресу: просп. Академика Глушкова, 1.

Вход – свободный! Участие в событии безвозмездно при предварительной регистрации по ссылке.

Проект «КиноПульс» объединяет классические ленты, ставшие частью украинского культурного кода, с мировыми кинохитами и новыми originals Киевстар ТВ, которые формируют современный нарратив украинского кино. В центре — мнение о том, что кино не завершается финальными титрами: оно продолжается в общих эмоциях, важных разговорах и добрых делах, рождающихся после просмотра.

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Следите за анонсами следующих событий сезона КиноПульс в Telegram-канале Кино для ТВ.

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