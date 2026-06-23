В Сеть попал секретный план Кремля: как Россия хотела заставить ИИ распространять ложь

Кремль / © Pexels

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В сеть попали документы о российском «Проекте 2026». Из них стало известно, что Россия планировала «засорить» интернет фейковыми сайтами, имитирующими Википедию и аналитические центры.

Об этом сообщает Bloomberg.

Главная цель — заставить искусственный интеллект распространять выгодную Кремлю ложь среди интернет-пользователей в разных странах. Это стало известно после того, как журналисты проанализировали 73 тайных документа: планы проектов, скриншоты чатов и примеры фальшивых сайтов, созданные в период с мая 2023 по апрель 2026 года.

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Агентство социального дизайна, которое уже находится под санкциями США, Британии и ЕС за распространение дезинформации, должно стать центром когнитивной войны. Главная цель — не только распространять фейки в соцсетях, но и манипулировать поисковыми системами и искусственным интеллектом, наполняя интернет заранее подготовленным искривленным контентом.

«Их подход состоит в том, чтобы попытаться сломать поисковые системы, заполняя зону контентом, который перекрестно ссылается на их контент или их нарративы. Это будет их косвенный способ проникновения в популярные чат-боты и поисковые системы», — отметила Екатерина Седова, внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, специализирующаяся на технологиях и национальной безопасности.

Согласно планам, оперативники пытались реализовать подобные схемы в Армении, Германии, Франции и Великобритании. В Армении, в частности, планировалось создать клон Википедии с оптимизацией под поисковые системы для продвижения антиправительственных нарративов накануне выборов. В Германии целью было создание 200 000 веб-страниц и «обучение» шести платформ на основе отредактированных материалов ежемесячно.

Эксперты и должностные лица, опрошенные Bloomberg, подтвердили подлинность этих документов. Они отметили, что их содержание совпадает с предыдущими разоблачениями Минюста США. Эти файлы также свидетельствуют о том, что российские операции по дезинформации стали более профессиональными. Теперь они работают как консалтинговые фирмы с четкими планами, отслеживанием настроений общества и специальными инструментами для распространения нужных нарративов.

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Ключевой фигурой в операциях, согласно документам, София Захарова. В чатах упоминается как «Кристин Киллер». Это чиновник кремлевского управления информации, которая координировала финансирование и утверждение проектов. В переписке упоминается лицо с инициалами СПК, от которого ожидали разрешений на работу. Вероятно, это первый заместитель руководителя аппарата Кремля Сергей Кириенко.

В издании отмечают, что, несмотря на значительные ресурсы и амбициозные планы, эффективность таких сетей остается под вопросом из-за сложности постоянного обновления контента. Джейкоб Роджерс, помощник главного юрисконсульта Фонда Викимедиа, подчеркнул, что такие «форки» (копии) обычно не имеют долгосрочного успеха. Поскольку они не способны поддерживать актуальность информации, как это делает оригинальное сообщество Википедии.

На запросы о комментариях спикер Кремля Дмитрий Песков, Агентство социального дизайна, а также немецкая разведка BfV не ответили.

Молдавские спецслужбы предупредили, что Россия собирает личную информацию граждан страны для своих целей.

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