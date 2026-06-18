Личные данные граждан оказались в руках РФ: спецслужбы сделали тревожное заявление

Хакеры РФ / © ТСН

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Молдавские спецслужбы предупредили, что Россия собирает личную информацию граждан страны для своих целей.

Об этом сообщает NOI MD.

Эти данные российские спецслужбы используют для гибридной войны, чтобы обманывать людей и сеять панику в Молдове. Как сообщили в ведомстве, информацию о гражданах похищают несколькими путями: покупают незаконные базы данных в даркнете, взламывают частные серверы, а также используют данные из 145 000 анкет, ранее собравшихся преступной группировкой «Шор».

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«СИБ получила информацию, указывающую на существование скоординированного процесса сбора персональных данных граждан Республики Молдовы российскими спецслужбами», — говорится в заявлении ведомства.

В СИБ добавили, что обнаруженные базы данных содержат подробную информацию о гражданах: от имен, адресов, номеров телефонов и электронной почты до копий документов, удостоверяющих личность. Эти сведения, по данным спецслужбы, передаются трансграничной преступной группировкой для совершения мошеннических действий, включая кражу средств с банковских карт.

«Мы предупреждаем, что эти действия не являются единичными случаями, а частью гибридной войны, направленной на подрыв национальной стабильности. Цель этих скоординированных атак — создать в обществе чувство незащищенности и недоверия», — подчеркнули в СИБ.

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В целях безопасности граждан в СИБ призвали не предоставлять личные данные неизвестным лицам или компаниям, предлагающим сомнительные инвестиции с высокой прибылью. Также не рекомендуется разглашать пароли безопасности по телефону и тщательно проверять любые запросы, касающиеся денежных переводов или кодов доступа.

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По данным полиции, только 15 июня было зафиксировано 22 случая телефонного мошенничества, в 13 из которых граждане потеряли более 1 млн леев. В случае возникновения подозрительных ситуаций правоохранители призывают обращаться в полицию или за номером экстренной помощи 112.

Напомним, телефонные мошенники становятся все более активными, и их схемы постоянно меняются. Они могут звонить по телефону, представляясь банками, службами безопасности, операторами связи и даже государственными учреждениями. Цель всегда одна — выманить личные данные, коды из SMS и деньги. Поэтому важно понимать, из каких номеров чаще всего поступают подозрительные звонки и как их распознать.

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