Особисті дані громадян опинилися в руках РФ: спецслужби зробили тривожну заяву

Хакери РФ / © ТСН

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Молдовські спецслужби попередили, що Росія збирає особисту інформацію громадян країни для своїх цілей.

Про це повідомляє NOI MD.

Ці дані російські спецслужби використовують для гібридної війни, щоб ошукувати людей та сіяти паніку в Молдові. Як повідомили у відомстві, інформацію про громадян викрадають кількома шляхами: купують незаконні бази даних у даркнеті, зламують приватні сервери, а також використовують дані зі 145 000 анкет, які раніше зібрало злочинне угруповання «Шор».

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«СІБ отримала інформацію, яка вказує на існування скоординованого процесу збору персональних даних громадян Республіки Молдови російськими спецслужбами», — йдеться у заяві відомства.

У СІБ додали, що виявлені бази даних містять детальну інформацію про громадян: від імен, адрес, номерів телефонів та електронної пошти до копій документів, що посвідчують особу. Ці відомості, за даними спецслужби, передаються транскордонним злочинним угрупованням для вчинення шахрайських дій, включно з крадіжкою коштів з банківських карток.

«Ми попереджаємо, що ці дії не є поодинокими випадками, а є частиною гібридної війни, спрямованої на підрив національної стабільності. Мета цих скоординованих атак — створити в суспільстві відчуття незахищеності та недовіри», — підкреслили у СІБ.

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З метою безпеки громадян у СІБ закликали не надавати особисті дані невідомим особам або компаніям, які пропонують сумнівні інвестиції з високим прибутком. Також не рекомендується розголошувати паролі безпеки телефоном та ретельно перевіряти будь-які запити, що стосуються грошових переказів чи кодів доступу.

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За даними поліції, лише 15 червня було зафіксовано 22 випадки телефонного шахрайства, у 13 з яких громадяни втратили понад 1 млн леїв. У разі виникнення підозрілих ситуацій правоохоронці закликають звертатися до поліції або за номером екстреної допомоги 112.

Нагадаємо, телефонні шахраї стають дедалі активнішими, і їхні схеми постійно змінюються. Вони можуть телефонувати, представляючись банками, службами безпеки, операторами зв’язку та навіть державними установами. Мета завжди одна — виманити особисті дані, коди з SMS і гроші. Саме тому важливо розуміти, з яких номерів найчастіше надходять підозрілі дзвінки та як їх розпізнати.

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