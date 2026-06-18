Війна прийшла до Москви: експерт спрогнозував, якими будуть наступні атаки ЗСУ

Атака на Москву

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Росія, попри гучні заяви Кремля, виявилася нездатною повністю захистити Москву від повітряних атак. Понад те, найближчим часом удари по об’єктах у російській столиці та її передмісті можуть суттєво посилитися.

Про це заявив військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко у спільному проєкті Еспресо та Slawa.TV «Український фокус. Ранок».

За його оцінкою, сьогодні спостерігається масштабний виток ескалації. Оскільки Росія не припиняє завдавати терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України, Сили оборони симетрично відповідають атаками на військові об’єкти вглибині території РФ.

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«Це природнє, тому що, коли ми говоримо, тим більше про теперішній етап війни, а ми розуміємо, що зараз у нас черговий виток ескалації, масштабний виток ескалації, коли Росія завдає терористичних ударів по цивільних об’єктів, безумовно, що ми будемо відповідати. І будемо відповідати, ну, ось так, вочевидь, по кілька разів на тиждень, виходячи із тих темпів, які є. По різних містах російських, по різних військових об’єктах, в тому числі і по Москві», — наголосив Мусієнко.

Вразливі точки російської оборони

Військовий нагадав, що успішний досвід подолання протиповітряної оборони ворога навколо Москви українські сили здобули ще у травні. Тоді безпілотникам вдалося пробити захисне кільце, підступити до Московського нафтопереробного заводу, уразити нафтоперекачувальну станцію та низку інших цілей у підмосков’ї. Після цього українські фахівці зробили відповідні висновки та розробили тактику обходу ворожих радарів.

Як результат — червневі атаки Сил оборони демонструють високу ефективність. Водночас аналітик відзначив серйозні технічні проблеми всередині самої російської системи ППО.

«Встановлено, що вони далеко не всі працюють коректно. Я думаю, що після сьогоднішньої атаки теж, тобто далеко не всі ракети виконують свої задачі, а деякі із них просто потрапляють десь в землю або будівлі і так далі. І з цим теж є проблема», — зауважив військовослужбовець.

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Якими будуть наступні цілі

Мусієнко констатував, що навіть три-чотири ешелони оборони навколо російської столиці та такі екстрені заходи ворога, як встановлення зенітних комплексів «Панцир» на дахах будівель, не гарантують безпеки московського регіону. Відтак, українські удари продовжуватимуться для планомірного знищення військового потенціалу агресора.

Під загрозою ураження наразі перебувають великі військово-промислові комплекси в передмісті російської столиці.

«В передмісті Москви є великі військово-промислові комплекси, є великий центр Жуковський, щонайменше, який займається проблематикою російської військової авіації і ракетобудування. Є інші об’єкти. І думаю, що по них теж будуть атаки для того, щоб зменшувати потенціал ворога і для того, щоб показати, що війна на території Росії зараз прийшла не тільки в якісь інші регіони і міста, а війна вже в тому числі і в Санкт-Петербурзі, і в Москві», — підсумував Мусієнко.

Удари по Росії — останні новини

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр») прокоментував серію атак на Москву. Він показав один із дронів, які завдавали ударів, і назвав ці атаки «рецептом борщу відплати». Бровді заявив, що Москва «ляже» і попередив про можливі нові удари, які можуть збігтися з виборами до Держдуми РФ у вересні 2026 року. За його словами, Сили оборони продовжують «прагматичний скринінг та деструкцію» об’єктів паливно-енергетичної та військово-промислової інфраструктури ворога.

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До слова, зранку 16 червня Москву також масовано атакували дрони, спричинивши паніку та вибухи в столиці й області. Собянін заявив про нібито збиття 60 БпЛА, проте через атаку паралізовано роботу чотирьох головних аеропортів міста: «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» та «Жуковского». Також були влучання у найбільший московський НПЗ, де спалахнула пожежа.

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