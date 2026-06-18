Росіяни відчули війну: що вони кажуть після ударів дронів по Москві

Москва (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Українські далекобійні удари дедалі відчутніше змінюють повсякденне життя росіян, зокрема жителів Москви та інших великих міст, які раніше були значною мірою віддалені від наслідків війни проти України.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Мешканка Зеленограда Олена Володимирівна розповіла журналістам, що прокинулася близько 4 ранку від гучного дзижчання над квартирою. Виглянувши у вікно, вона побачила в небі багато дронів. Згодом один із них упав на навіс під її балконом і спалахнув.

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“Дрон упав на цей навіс, а потім загорівся, і повалив чорний дим”, — пригадала жінка.

За її словами, в одній з кімнат квартири на п’ятому поверсі почалася пожежа. Спершу вона разом із сином намагалася загасити її водою, але після вибуху родина забрала собаку та вибігла з помешкання.

CNN зазначає, що жителі найбільших російських міст протягом років війни здебільшого не відчували її безпосередньо. Однак ситуація змінюється, оскільки Україна все частіше завдає ударів на великій відстані.

Окрім небезпеки від дронів, росіяни стикаються з іншими наслідками війни. Зокрема, удари по нафтопереробних заводах впливають на постачання пального. У контрольованому Росією Криму водії вже зіткнулися з нормуванням бензину після українських атак по об’єктах паливної інфраструктури.

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Додаткове занепокоєння спричиняють економічне уповільнення, нові обмеження доступу до інтернету, блокування популярних месенджерів і страх перед державним стеженням.

За кілька годин до початку Петербурзького міжнародного економічного форуму 3 червня українські дрони атакували Санкт-Петербург. У небо над ним піднялися клуби чорного диму, тоді як до міста прибували учасники форуму.

6 червня, в останній день форуму, жителям Санкт-Петербурга наказали залишатися вдома після ще однієї атаки безпілотників у місті та його околицях.

Мешканка Кронштадта, портового міста неподалік Санкт-Петербурга, розповіла CNN, що від третьої ночі стіни її будинку тремтіли від вибухів та роботи ППО.

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“Спати було неможливо. Дзижчання було таким гучним, що я боялася, що наш багатоквартирний будинок можуть якось уразити”, — сказала вона.

Президент України Володимир Зеленський назвав хвилю ударів по Московській області “повністю виправданою”. За його словами, Україна надсилає росіянам чіткий сигнал: їхня влада має закінчити війну.

“Цього разу українські далекобійні удари досягли Московської області, і ми посилаємо чіткий сигнал росіянам: їхній уряд має покласти край цій війні”, — заявив він.

Соціальна антропологиня Александра Архипова, яка вивчає настрої в російському суспільстві, вважає, що після початку повномасштабного вторгнення між Кремлем і жителями великих міст сформувався негласний “суспільний договір”: влада намагалася створити враження, що війни для них не існує.

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“Мер Москви доклав чимало зусиль, щоб створити видимість відсутності війни. Це було обіцянкою жителям російської столиці: живіть своїм життям, війни для вас немає”, — сказала вона.

Однак, за її словами, ця модель дедалі більше руйнується через удари дронів, обмеження в інтернеті, економічний тиск і нові форми контролю.

На цьому тлі серед росіян посилюється втома від війни. За даними квітневого опитування “Левада-центру”, 62% респондентів виступали за перехід до мирних переговорів, водночас 27% вважали, що бойові дії мають тривати.

Ще один удар дрона минулого місяця пошкодив житловий будинок у Хімках неподалік Москви. Місцева жителька Надія розповіла, що після цього її лякають навіть звуки петард.

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“Тепер мене лякає все, навіть якщо це просто підлітки запускають петарди. Я дуже напружена”, — сказала вона.

Інша мешканка Хімок, Олена, яка проходила повз пошкоджений будинок із 10-річним сином, заявила, що хоче лише одного — закінчення війни.

“Я хочу спокою. Я б хотіла, щоб усе це якнайшвидше закінчилося”, — сказала вона.

Атака на Москву 18 червня: останні новини

18 червня Москву атакували безпілотники. В російській столиці пролунали потужні вибухи, а місцева влада заявила про роботу ППО. Водночас у РФ фактично підтвердили атаку на Московський НПЗ — один із важливих інфраструктурних об’єктів столиці країни-агресора.

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За даними ресурсу “Агентство”, ця атака стала однією з найбільших і найінтенсивніших по Москві. Президент Володимир Зеленський також підтвердив удар по Московському НПЗ, зазначивши, що українські “далекобійні санкції” вже вдруге за тиждень дісталися московського регіону.

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