Чи вдарить Путін ядеркою у відповідь на атаку по Москві: дипломат відповів

Чи буде ядерна відповідь за Москву: Кулеба назвав єдину умову, за якої Кремль може дістати «ядерку»

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Питання щодо того, чи викличуть удари по військових об’єктах у глибині Росії, зокрема в Москві, ще більшу ескалацію і чи підштовхнуть Путіна натиснути червону кнопку, залишається однією з найгарячіших тем української і міжнародної політики.

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своїх соцмережах розставив крапки над «і» щодо ядерного шантажу Кремля.

У чому важливість ударів по Москві

На перше запитання він відповів ствердно і запевнив, що удари по Москві лише на користь позиції України.

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«Ці удари йдуть на користь не лише тому, що нам психологічно добре відчувати акт відповіді за страждання, які ми переживаємо тут, в Україні. Але і тому, що в Росії є два священних міста, які бережуть від впливу війни за будь-яку ціну. Це Москва і Санкт-Петербург. Вся Росія може страждати і відчувати війну. Це все не має значення. Головне, щоб її не відчували в Москві і в Петербурзі», — пояснив дипломат.

Він нагадав, що коли Путін оголосив часткову мобілізацію, то два міста, в яких вона практично не проводилася — це Москва і Петербург.

«Бо це ікони, це вітрини, їх не можна чіпати. Тому може існувати психологічний тиск на Путіна в Росії, що все недобре. Але він ігнорував Бєлгород, скарги мешканців Курська. Але ми, можна сказати, в саме яйце його кольнули. Я маю на увазі Кощія Безсмертного. І це має дуже важливий психологічний ефект», — вважає колишній міністр.

Кулеба переконаний, що удари по РФ лише посилюватимуться, тому що Сили оборони мають дрони для цього.

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«Дрони є, ракети будуть, а на всю Москву ППО не вистачить», — зауважив Кулеба.

Чи буде Путін відповідати ударами по Києву?

Дипломат не виключає, що Путін захоче помститися за своє приниження новими ударами по Україні.

«Чи буде Росія у відповідь бити по Україні? Буде. Але не будемо забувати, що ми б’ємо по Москві у відповідь на те, що Росія б’є по Києву», — нагадав ексміністр.

Чи вдарить Путін ядерною зброєю?

Кулеба вважає, що удару ядерною зброєю як відповіді за атаку по Москві не буде

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«Ядерка не на порядку денному. Питання ядерки виникне, коли почнеться колапс режиму. Я не кажу, що Путін вдарить ядеркою. Я кажу, що до розгляду цього питання впритул підійдуть, коли буде колапс режиму. Тому ситуація ось така. На жаль, на превеликий жаль, війна триває. Але Україна в цій війні має притомні результати і виступає з сильної позиції. А це значить, що шанси на завершення цієї війни стають кращими. Утім, певний шлях ще доведеться пройти», — підсумував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, ранок 18 червня у Москві розпочався з масованої атаки безпілотників. Після серії влучань над містом піднявся густий дим.

Жителі столиці країни-агресорки були шоковані побаченим та навіть верещать про завершення війни.

Також ми писали, як удари по НПЗ палять економіку Росії і що буде далі.

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На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МОСКОВСЬКИЙ НПЗ — ЗНИЩЕНО! ППО пропустила і в окупованому КРИМУ!

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