"Встромили нам палець в око": експрем’єр Польщі зробив різку заяву про Україну

Матеуш Моравецький / © Associated Press

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Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща має продовжувати військову допомогу Україні попри конфлікт навколо назви українського спецпідрозділу «імені Героїв УПА». Водночас колишній прем’єр переконаний, що підхід Польщі до відносин із Києвом потрібно змінити.

Про це ексочільник польського уряду та віцепрезидент партії «Право і справедливість» (PiS) повідомив в інтерв’ю RMF 24.

Скандал через УПА — що заявив Моравецький

«Я поважаю наших сусідів, зокрема й тих, хто ставиться до нас вкрай вороже. Водночас, назвавши військову частину іменем "героїв УПА", українці встромили нам палець в око. Не можна робити вигляд, ніби нічого не відбувається», — зазначив він.

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Попри критику, політик відкинув ідею свого однопартійця Пшемислава Чарнека щодо повного зупинення допомоги Україні як засобу тиску.

«Я не погоджуюся з блокуванням військової допомоги. Я вважаю за краще, щоб в українських танках гинули українські солдати, ніж щоб польські солдати гинули в польських танках», — заявив Матеуш Моравецький.

Політик також прокоментував ефективність дискусії щодо історичної пам’яті на міжнародній арені.

«Ми дуже багато виграли. Я спілкуюся з великою кількістю представників міжнародної спільноти, з лідерами зі Сполучених Штатів, з Європи. Частина з них дізналася, що таке Волинсько-галицька різанина», — розповів Моравецький.

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Моравецький також зазначив, що на початку війни підтримка України була стратегічною необхідністю, оскільки українці «захищаються від росіян, гинуть за те, щоб ми були трохи безпечнішими». Проте зараз, на його думку, Польща має змінити свій підхід до відносин з Києвом. Водночас політик додав, що не збирається відмовлятися від українського Ордена Ярослава Мудрого через ці розбіжності.

Моравецький пообіцяв, що й надалі активно виступатиме за зміни у польсько-українських відносинах, водночас розкритикувавши чинний польський уряд за, як він вважає, недостатню рішучість у діалозі з Києвом.

Скандал України та Польщі через УПА — останні новини

Нагадаємо, Польща раніше спричинила дипломатичний скандал, вирішивши забрати у Володимира Зеленського орден Білого Орла через те, що підрозділ ЗСУ отримав назву «імені героїв УПА». Поки Варшава очікує поступок від Києва, українці в соцмережах активно обговорюють цю ситуацію та закликають владу не йти на шантаж.

Попри це Володимир Зеленський планує взяти участь у Конференції з відновлення України, яка пройде 25–26 червня в польському Гданську. Візит відбудеться попри дипломатичну напруженість між країнами через назву українського спецпідрозділу «імені героїв УПА».

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До слова, Віталій Портников заявляв, що історичний досвід України та Польщі свідчить про небезпеку загострення суперечок між двома народами, адже це може призводити до втрати державності та посилення впливу Москви.

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