Медики приголомшені: 36-річна мати народила природним шляхом 3 пари близнюків за 3 роки

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У німецькому місті Фюрт стався унікальний випадок, який лікарі називають справжнім медичним дивом. 36-річна Ясмін Ріттнер протягом лише трьох років тричі народила близнюків, причому всі вагітності настали природним шляхом без ЕКЗ чи будь-якої гормональної стимуляції.

Про це повідомляє Blikk.

Остання пара близнючок — Юлія Аня Валентина та Естефанія Лорена Марі — народилася 27 травня 2026 року. Раніше, 2023-го, в родині з’явилися Даніель та Еміліо, а 2024-го — Сімона та Анастасія.

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За словами медиків, імовірність того, що одна жінка тричі поспіль завагітніє близнюками природним шляхом, надзвичайно низька. Лікарі підрахували, що шанс такої події становить приблизно один до 614 тисяч.

Вагітності та пологи

Особливу увагу привернули й обставини останніх пологів. Одна з дівчаток перебувала у тазовому передлежанні, що при багатоплідній вагітності часто стає підставою для кесаревого розтину. Однак пологи минули природним шляхом і без серйозних ускладнень.

Усі три вагітності та пологи супроводжувала одна й та сама лікарка — головна акушерка-гінеколог клініки доктор Анья Форстер. На знак вдячності батьки навіть дали одній із новонароджених ім’я на честь медикині.

Доктор Форстер зізналася, що науково пояснити такий збіг непросто, адже родина не користувалася жодними репродуктивними технологіями чи медичними методами стимуляції зачаття.

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«Це справжня випадковість. Ми підрахували, що ймовірність такого сценарію становить один випадок на 614 тисяч. Після такого родині варто спробувати щастя в лотереї», — пожартувала лікарка.

Попри здивування фахівців, батько великої родини Андреас Ріттнер розповів, що після двох попередніх народжень близнюків уже майже не сумнівався, що й третя вагітність також принесе одразу двох дітей.

Раніше йшлося про австралійську інфлюенсерку Стейсі Ворнеке, яка померла після домашніх пологів, свідомо відмовившись від професійної медичної допомоги. Попри критичну кровотечу жінка лише з третього разу погодилася на виклик «швидкої».

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