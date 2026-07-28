Що спекти на Маковія: три рецепти традиційної випічки з маком від бабусі

Маковий пиріг. / © pixabay.com

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Віддавна українські господині випікали на Маковія смаколики з маком, який є одним із головних атрибутів свята. У народних віруваннях мак мав захисне значення — його використовували як оберіг від недобрих сил, клали до святкових страв і додавали до випічки

ТСН.ua підготував прості рецепти традиційної випічки з маком на Маковія.

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Напередодні Маковія або ж Медового Спаса, який святкують 1 серпня, господині традиційно готують різноманітні смаколики з маковою начинкою, а після освячення в церкві частують ними рідних і гостей. Окрім знаменитих ламанців із медом і маком, випікають булочки, пиріжки, штрудель.

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Булочки з маком на Маковія

Рецепт від кулінара Алкса Міля підійде для тих, хто любить ніжне дріжджове тісто та щедру макову начинку. Випічка виходить м’якою, пухкою та довго залишається свіжою.

Інгредієнти:

200 г теплого молока

25 г свіжих дріжджів

130 г цукру

600–650 г борошна

10 г ванільного цукру

100 г вершкового масла

2 яйця + 1 яйце для змащування

600 г макової начинки

1 яйце для змащування.

Приготування

Готуємо опару. До теплого молока додайте 1 столову ложку цукру і 6 столових ложок борошна. Розкришіть дріжджі. Перемішайте вінчиком до однорідності. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 20 хв. Зміщайте 2 яйця цукром і ванільним цукром. Додайте розтоплене вершкове масло. Влийте готову опару та добре перемішайте. Поступово додайте просіяне борошно і добре вимісіть тісто. Воно має бути м’яким, еластичним і не липнути до рук. Поставте тісто в теплому місці приблизно на 1 год. Після цього обімніть тісто руками та залиште ще на 30 хв. Готове тісто розділіть на дві рівні частини. Кожну розкачайте у прямокутний пласт. Викладіть половину макової начинки на кожен пласт, рівномірно розподіліть її, залишивши кілька сантиметрів вільного краю, щоб зручно було защипнути рулет. Сформуйте рулети та наріжте кожен на 5–6 частин. Викладіть на деко і залиште ще на 30 хв для вистоювання. Перед випіканням змастіть збитим яйцем. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці приблизно 20–25 хв.

Пиріжки з маком на Маковія

Пухкі пиріжки з маком — один із простих варіантів домашнього частування. Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування із готового листково-дріжджового тіста.

Інгредієнти

1 кг листково-дріжджового тіста

1 ст. л. борошна для підпилу

150 г маку

2 ст. л. цукру або 80 г абрикосового варення;

10 г ванільного цукру

1 яєчний жовток для змащування

Приготування

Спочатку приготуйте макову начинку. Мак залийте 400 мл води, доведіть до кипіння та варіть на середньому вогні приблизно 30 хв. Потім висипте у друшляк, щоб зайва рідина стекла. У відварений мак додайте ванільний цукор, звичайний цукор або абрикосове варення. Ретельно перемішайте. Розморожене листково-дріжджове тісто викладіть на присипану борошном поверхню. Виріжте кружальця за допомогою склянки або спеціальної форми. У центр кожного кружальця покладіть столову ложку макової начинки. Сформуйте пиріжки та добре защипніть краї. Викладіть пиріжки на деко, застелене пергаментом. Жовток збийте виделкою та змастіть ним верхівки пиріжків. Випікайте у духовці за температури 180°C протягом 20–25 хвилин.

Маковий рулет на Маковія

Маковий рулет стане чудовим частуванням святкового столу. У випічці за рецептом шеф-кухаря Володимира Ярославського поєднуються солодка макова начинка, груша і волоські горіхи.

Інгредієнти

550 г борошна

300 г молока

25 г свіжих дріжджів

100 г цукру

40 г вершкового масла

1 яйце + 1 жовток для змащування

дрібка солі

Для начинки:

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200 г маку

100 г вершкового масла

150 г цукру

200 г увареної груші

150 г волоських горіхів

Приготування

У ледь теплому молоці розчиніть цукор і свіжі дріжджі. Залиште опару на 10–15 хвилин. Після цього додайте яйце, перемішайте. Потім всипте борошно, дрібку солі та замісіть тісто. Залиште його приблизно на 30 хв. Після цього додайте м’яке вершкове масло та знову добре вимісіть. Накрийте тісто і залиште в теплому місці на 1 год., щоб воно збільшилося в об’ємі. Готуємо начинку. Мак перетріть у ступці або подрібніть у кавомолці. Додайте воду у співвідношенні приблизно 1:1,5 та цукор. Доведіть суміш до кипіння та варіть близько 15 хв - начинка має трохи загуснути. До холодної макової маси додайте дуже м’яке вершкове масло. З Груші очистьте, наріжте кубиками та проваріть із цукром до м’якості, щоб вони стали ароматною густою начинкою. Формуємо рулет. Готове тісто розділіть на дві частини. Кожну частину розкачайте, формуючи великий прямокутник. Рівномірно розподіліть макову начинку, додайте шматочки груші, посипте корицею, сухим імбиром і подрібненими волоськими горіхами. Щільно загорніть тісто в рулет. Перекладіть на деко і і залиште ще на короткий час для вистоювання. Перед випіканням змастіть сумішшю жовтка та молока. Випікайте у розігрітій духовці за температури 180°C приблизно 25-30 хв.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом найвідомішої традиційної випічки на Маковія - це ламанці, які в різних регіонах України також називають шуликами чи мачаниками.

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