У золотих босоніжках і смарагдовій сукні з розрізом: Сінді Кроуфорд сходила на вечірку

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

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Сінді Кроуфорд потрапила під приціл папараці, коли прямувала на вечірку в Нью-Йорку.

Для вечірнього виходу вона обрала довгу атласну сукню насиченого смарагдового відтінку. Вбрання мало лаконічний верх без рукавів, драпування на талії та високий розріз на спідниці.

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Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Лук Сінді доповнила золотистими босоніжками на підборах і з тонкими ремінцями і темно-смарагдовим клатчем з пітонової шкіри. Із прикрас на ній були масивний золотий браслет і каблучка.

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Кроуфорд зробила укладання з легкими хвилями і ніжний макіяж з нюдовою помадою завершив її ефектний вечірній аутфіт.

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд зізналася, чому не робить підтяжку обличчя.

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