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- Шоу-бізнес
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У золотих босоніжках і смарагдовій сукні з розрізом: Сінді Кроуфорд сходила на вечірку
Супермодель обрала для заходу гарне вбрання, яке підкреслило її струнку фігуру.
Сінді Кроуфорд потрапила під приціл папараці, коли прямувала на вечірку в Нью-Йорку.
Для вечірнього виходу вона обрала довгу атласну сукню насиченого смарагдового відтінку. Вбрання мало лаконічний верх без рукавів, драпування на талії та високий розріз на спідниці.
Лук Сінді доповнила золотистими босоніжками на підборах і з тонкими ремінцями і темно-смарагдовим клатчем з пітонової шкіри. Із прикрас на ній були масивний золотий браслет і каблучка.
Кроуфорд зробила укладання з легкими хвилями і ніжний макіяж з нюдовою помадою завершив її ефектний вечірній аутфіт.
Нагадаємо, Сінді Кроуфорд зізналася, чому не робить підтяжку обличчя.