Модель була шокована: як принцеса Діана одного разу запросила на чай Сінді Кроуфорд до Кенсінгтонського палацу

Одного разу принцеса Діана запросила супермодель Сінді Кроуфорд на чай до палацу, щоб зробити сюрприз для свого сина — принца Вільяма.

Принцеса Діана та Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Крім того, що вона була членом королівської родини, покійна принцеса Уельська також була висхідною іконою моди, яка природно вписувалася в коло творчих людей. Вона дружила з багатьма представниками богеми 80-х та 90-х років, міцно утвердившись у попкультурі, як ніхто з членів королівської родини до неї.

Законодавиця моди також познайомилася з багатьма знаменитостями, виконуючи свої звичайні королівські обов'язки: вона кружляла в танці з Джоном Траволтою в Білому домі, обмінялася люб'язностями з Елізабет Тейлор після прем'єри на Бродвеї і зустрілася з Девідом Боуї перед благодійним концертом на Уемблі 1993 року.

Джон Траволта та принцеса Діана / © Associated Press

Коли її сини, принц Гаррі та принц Вільям, підросли і почали захоплюватися знаменитостями, Діана використовувала свої зв'язки, щоб здивувати їх кількома зустрічами із зірками, які напевно справили б враження на їхніх однокласників. Серед них було і незабутнє чаювання із супермоделлю Сінді Кроуфорд, яка на той час була кумиром Вільяма, згадує instyle.

Хоча на той момент приватна зустріч трималася у секреті, 2017 року Сінді Кроуфорд розповіла у Instagram про свою зустріч із королівською особою. Вона поділилася архівним фото себе та Діани — обидві в елегантному чорному вбранні — пояснивши у підписі, що знімок був зроблений у колишній резиденції покійної принцеси, Кенсінгтонському палаці.

Принцеса Діана і Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

«Принцеса Діана якимось чином роздобула номер мого офісу та сама зателефонувала, щоб покликати мене. Моя асистентка була шокована!, - написала модель. Ми нарешті зв'язалися, і вона запитала, чи не могла б я зайти на чай наступного разу, коли буду в Лондоні. Думаю, принц Вільям тільки-но почав звертати увагу на моделей, і вона подумала, що це буде милим сюрпризом для нього і принца Гаррі».

Звичайно, Кроуфорд не могла відмовитися від запрошення, але зізналася, що перспектива зустрічі з «народною принцесою» її лякала. «Я нервувала і не знала, що вдягнути, — згадувала вона, — але пам'ятаю, щойно вона увійшла до кімнати і ми почали розмовляти, це було як розмова з подругою».

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

