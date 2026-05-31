ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
1 хв

Важливий захист від РФ: Зеленський повідомив про допомогу від партнерів

Президент України повідомив про надходження чергового зенітно-ракетного комплексу Iris-T SLM з Німеччини.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Україна отримала від Німеччини нову пускову установку IRIS-T. Водночас країна потребує ракет до систем ППО.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Цього тижня є і вагомі домовленості зі Швецією — новий пакет підтримки, зокрема на посилення нашої авіації бойовими літаками Gripen. Програма PURL — є нові внески цього року, і підтримка цієї ініціативи має продовжуватися. Розраховуємо і на США, і на європейських партнерів. Саме антибалістичний захист — один із ключових пріоритетів для України. Сильна ППО може дати більше захисту для наших людей і позбавити Росію останньої переваги», — зазначив він.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до США через критичний дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які є головним щитом українських міст від російської балістики. Ситуація з постачанням цього озброєння значно ускладнилася через війну на Близькому Сході та обмежені виробничі потужності американського ВПК.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
58
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie