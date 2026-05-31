Важливий захист від РФ: Зеленський повідомив про допомогу від партнерів

Україна отримала від Німеччини нову пускову установку IRIS-T. Водночас країна потребує ракет до систем ППО.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Цього тижня є і вагомі домовленості зі Швецією — новий пакет підтримки, зокрема на посилення нашої авіації бойовими літаками Gripen. Програма PURL — є нові внески цього року, і підтримка цієї ініціативи має продовжуватися. Розраховуємо і на США, і на європейських партнерів. Саме антибалістичний захист — один із ключових пріоритетів для України. Сильна ППО може дати більше захисту для наших людей і позбавити Росію останньої переваги», — зазначив він.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до США через критичний дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які є головним щитом українських міст від російської балістики. Ситуація з постачанням цього озброєння значно ускладнилася через війну на Близькому Сході та обмежені виробничі потужності американського ВПК.

