ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
163
Час на прочитання
2 хв

Семен Горов прокоментував розлучення доньки Стасі Ровінської, яка живе в США: "Сумно і боляче"

Стася Ровінська прожила в шлюбі з чоловіком 13 років та народила від нього трьох дітей. Проте подружжя вирішило розлучитися.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Семен Горов та Стася Ровінська

Семен Горов та Стася Ровінська

Відомий український режисер театру, кіно і телебачення, кліпмейкер Семен Горов прокоментував розлучення доньки, ведучої та акторки Стасі Ровінської.

Стася прожила в шлюбі з чоловіком Ярославом 13 років. За цей час у пари народилось троє спільних дітей. Проте наприкінці травня Стася Ровінська приголомшила новиною, що вони розлучаються. Батько ведучої — Семен Горов — в інтерв’ю Oboz.ua говорить, що це насправді сумно та боляче. Проте він підтримує доньку в будь-яких рішеннях і також додає, що вважає Ярослава чудовим батьком.

«Я не знаю, що сказати… Ну, що я можу про це розповісти? Хочу лише сказати, що це сумно і боляче. Але я завжди підтримував Стасю і підтримуватиму в будь-яких рішеннях. І так само можу сказати, що Ярослав — чудовий батько», — говорить режисер.

Стася Ровінська з колишнім чоловіком та дітьми / © instagram.com/sia_rovinska

Стася Ровінська з колишнім чоловіком та дітьми / © instagram.com/sia_rovinska

Стася Ровінська не стала коментувати розлучення та називати причини. Семен Горов також відмовився аналізувати особисте життя доньки. Режисер зазначив, що його це не стосується, а якщо й давати якісь коментарі, то це мають робити або Стася, або Ярослав.

«Знаєте, мені б не хотілося це коментувати чи аналізувати публічно в деталях. Це їхня історія, і вони самі мають право вирішувати, як і коли про неї говорити», — підсумував Горов.

Зазначимо, Стася Ровінська 13 років прожила в шлюбі з режисером Ярославом Ровінським. За цей час у них народилося троє дітей. Від початку повномасштабної війни пара жила в США, проте наприкінці травня цього року Стася приголомшила новиною, що вони розлучаються. Причин ведуча не називала.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
163
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie