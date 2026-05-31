Семен Горов прокоментував розлучення доньки Стасі Ровінської, яка живе в США: "Сумно і боляче"

Семен Горов та Стася Ровінська

Реклама

Відомий український режисер театру, кіно і телебачення, кліпмейкер Семен Горов прокоментував розлучення доньки, ведучої та акторки Стасі Ровінської.

Стася прожила в шлюбі з чоловіком Ярославом 13 років. За цей час у пари народилось троє спільних дітей. Проте наприкінці травня Стася Ровінська приголомшила новиною, що вони розлучаються. Батько ведучої — Семен Горов — в інтерв’ю Oboz.ua говорить, що це насправді сумно та боляче. Проте він підтримує доньку в будь-яких рішеннях і також додає, що вважає Ярослава чудовим батьком.

«Я не знаю, що сказати… Ну, що я можу про це розповісти? Хочу лише сказати, що це сумно і боляче. Але я завжди підтримував Стасю і підтримуватиму в будь-яких рішеннях. І так само можу сказати, що Ярослав — чудовий батько», — говорить режисер.

Реклама

Стася Ровінська з колишнім чоловіком та дітьми / © instagram.com/sia_rovinska

Стася Ровінська не стала коментувати розлучення та називати причини. Семен Горов також відмовився аналізувати особисте життя доньки. Режисер зазначив, що його це не стосується, а якщо й давати якісь коментарі, то це мають робити або Стася, або Ярослав.

«Знаєте, мені б не хотілося це коментувати чи аналізувати публічно в деталях. Це їхня історія, і вони самі мають право вирішувати, як і коли про неї говорити», — підсумував Горов.

Зазначимо, Стася Ровінська 13 років прожила в шлюбі з режисером Ярославом Ровінським. За цей час у них народилося троє дітей. Від початку повномасштабної війни пара жила в США, проте наприкінці травня цього року Стася приголомшила новиною, що вони розлучаються. Причин ведуча не називала.

Новини партнерів