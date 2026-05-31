Вчені виявили чіткий зв’язок між віком втрати цноти та розвитком мозку

Мозок людини / © Pixabay

Виявляється, вік першого сексуального досвіду може мати значно ширший вплив на здоров’я, ніж вважалося раніше.

На людей часто чиниться соціальний тиск щодо початку статевого життя у старшому підлітковому віці, однак дослідники наголошують, що фізично та психологічно не всі до цього готові в однаковий період.

Згідно з новим дослідженням, ранній початок статевого життя пов’язують із гіршими показниками старіння, зокрема самооцінкою здоров’я та тривалістю життя.

Найбільше, за даними науковців, це може бути пов’язано з чотирма аспектами: фізичною слабкістю, погіршенням настрою, ХОЗЛ (хронічним обструктивним захворюванням легень) та СДУГ.

Як досліджували зв’язок

Щоб зрозуміти механізм, вчені застосували метод менделівської рандомізації, який використовує генетичні дані для аналізу того, чи пов’язані певні біологічні маркери з процесами старіння у людей, схильних до більш раннього початку статевого життя.

Дослідники припускають, що чинники, які підвищують ймовірність раннього сексуального дебюту, можуть одночасно впливати й на загальний стан здоров’я в довгостроковій перспективі.

Наприклад, раннє статеве дозрівання частіше призводить до того, що перший сексуальний досвід відбувається у молодшому віці.

Автори роботи зазначають, що раннє статеве дозрівання «пов’язане з тривалим впливом статевих гормонів, що збільшує окислювальний стрес та пошкодження ДНК».

Поведінкові та психологічні фактори

Ще один можливий механізм — поведінкові ризики. Підлітки, які раніше починають статеве життя, частіше долучаються до інших ризикованих звичок, зокрема куріння, що може пояснювати зв’язок із розвитком ХОЗЛ, який часто пов’язаний із тютюнопалінням.

Окремо дослідники звертають увагу на психічне здоров’я: «раніше початок статевого життя, здається, підвищує схильність до депресивних фенотипів», тобто проявів депресії. Відомо, що депресія може прискорювати процеси біологічного старіння.

Науковці підкреслюють, що результати дослідження можуть підтримувати ідею ранньої освіти з питань сексуального здоров’я та формування більш усвідомленого ставлення до інтимних стосунків.

Водночас вони застерігають від спрощених висновків.

«Наші висновки не означають, що одна поведінка визначає майбутнє здоров’я людини», — зазначив перший автор дослідження Кайсянь Ван. «Натомість вони підкреслюють, як досвід раннього життя може з часом поєднуватися з проблемами психічного здоров’я, ризиками хронічних захворювань та зниженням функціональних можливостей».

Дослідження з’явилося на тлі тенденції, коли покоління Z дедалі частіше відкладає або уникає сексуального досвіду, що спричиняє дискусії серед соціологів і медиків щодо довгострокових наслідків для здоров’я.

