Секрет довголіття: які приємні звички сповільнюють старіння краще за спорт

Соціальна активність у похилому віці сповільнює старіння

Старіння організму — невідворотний процес, під час якого тканини та органи починають працювати менш ефективно. Однак сучасна наука доводить, що фізична слабкість у похилому віці залежить не лише від генетики чи занять спортом, а й від соціальної та розумової активності людини.

Про це пише ScienceAlert.

Як розум та спілкування впливають на тіло

Австралійські вчені провели масштабне дослідження, залучивши 12 862 осіб віком від 70 років, які на момент старту не мали серйозних проблем зі здоров’ям, таких як деменція чи серцево-судинні захворювання. Протягом 11 років фахівці ретельно відстежували їхній стан, аналізуючи швидкість ходьби, силу хвата, когнітивні функції та здатність самостійно виконувати щоденні побутові завдання.

Результати виявилися вражаючими: соціалізація та постійне навчання допомагають довше залишатися фізично сильними. Наприклад, пенсіонери, які приєдналися до місцевих клубів чи організацій, мали на 3% менший ризик стати фізично слабкими протягом семирічного періоду. Аналогічний ефект давала і наявність широкої мережі підтримки — щонайменше чотирьох родичів або друзів, до яких можна регулярно звертатися за допомогою.

Практичні поради для збереження молодості

Дослідники також виявили, що пасивні розумові навантаження, такі як гра в шахи, карти, розгадування кросвордів чи складання пазлів, знижують ризик старечої слабкості приблизно на 4%. Водночас завдання, пов’язані з грамотністю (написання листів, відвідування освітніх курсів чи користування комп’ютером), зменшували цей показник ще на 2%. Цікаво, що найбільшу користь від такої діяльності отримували жінки — їхній ризик ослабнути падав на 3–6%, тоді як у чоловіків подібного яскраво вираженого ефекту не спостерігалося.

Щоб старіти здорово, фахівці радять впроваджувати корисні звички у своє повсякденне життя вже зараз. Зокрема, варто підтримувати регулярний контакт із близькими, планувати щомісячні зустрічі за кавою, читати пресу, слухати радіо та частіше виходити з дому, щоб відвідати бібліотеку, театр чи музей. Зі свого боку науковці закликають владу інвестувати в доступну інфраструктуру з пандусами та поручнями, аби літні люди могли безперешкодно брати участь у соціальному житті громади.

Нагадаємо, нове дослідження показало, що місце проживання людини може впливати на швидкість біологічного старіння. Науковці пов’язують це з поєднанням генетики, середовища, метаболізму та стану мікробіому кишківника.

