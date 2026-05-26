В Україні немає потреби у подальшому зниженні мобілізаційного віку. Проте державі слід відновити призов на строкову службу для 18-річних юнаків.

Таку думку в інтерв’ю «24 каналу» висловив військовослужбовець 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади Станіслав Старостенко з позивним «Юрист».

Строкова служба замість мобілізації — що пропонує військовий

Боєць зазначив, що повернення строкової служби дозволить молоді пройти якісну дев’ятимісячну підготовку замість нинішнього двомісячного курсу базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Це дасть нинішнім захисникам надію на появу фахової заміни.

«Юнаки мали б можливість обирати професію, знайомитися безпосередньо з солдатами з передової і бачити, що не все так, як подається в телеграм-каналах», — пояснив військовослужбовець.

Станіслав Старостенко нагадав, що до 2022 року в країні існував обов’язковий призов, і закликав відновити не лише його, а й повноцінну допризовну підготовку в школах, оскільки сучасні учні не мають необхідних навичок. На його переконання, загрози безпеці залишатимуться тривалий час, адже війна навряд чи припиниться остаточно, а радше змінюватиме фази.

«Мобілізаційний вік і так був знижений, і цього достатньо. Але ж потрібен призов, допризовна підготовка юнаків у школах. Я був на двох благодійних заходах в школі. Вони не знають цього, не вміють, не готуються до цього», — розповів «Юрист».

Навчання дітей бути готовим до війни

Він також спрогнозував, що через складне сусідство воєнний стан може тривати десятиліттями, тому дітей змалечку потрібно вчити базової домедичної допомоги та реагування на небезпеки, беручи приклад з Японії. Військовий, який у цивільному житті працював у дитячому садку, зазначив, що вже впроваджував таку практику.

«Спрацювала тривога — вони акуратно вибігли, і все. Я впроваджував це у себе в садочку. Спочатку діти не знали, що робити, а потім організовано і системно виходили», — поділився досвідом боєць.

Окрім цього, штурмовик наголосив на важливості щоденних тренувань через високу швидкість крововтрати при пораненнях і запропонував ввести у шкільну програму курси керування безпілотниками, оскільки за цими технологіями майбутнє як у військовій, так і в цивільних сферах.

Коментуючи свої особисті плани, Станіслав Старостенко зізнався, що після завершення бойових дій мріє повернутися до рідного деокупованого міста та знову зайнятися мирними справами.

«Я мрію повернутися до себе в горіховий сад у місті Вовчанську. Поклонитися своєму будинку, який вже зруйнований. Побачити, чи виросли мої дерева. Обійняти своїх батьків. З’їздити в село, де стоїть бабусина хата, яку ми називаємо фазендою, подивитися, що там. І просто нікуди не йти, зняти цю форму, берці викинути, взути капці, поїхати на ставок. І просто виспатися», — підсумував Старостенко.

Нагадаємо, в Україні подовжено воєнний стан і мобілізацію, а Міністерство оборони готує комплексну реформу Сил оборони. Втім, навіть з огляду на це в країні не планують знижувати мобілізаційний вік.

Також очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що наразі залучення до служби чоловіків 18–25 років не планують. З його слів, це не можливо, бо інакше буде «знищене ціле покоління» українців.

До слова, від 1 червня кардинальних змін у правилах мобілізації не очікується. Проте в Міністерстві оборони анонсують оновлення застосунку «Резерв+» і новий принцип комплектування армії.

