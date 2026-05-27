Зброя терору: експерти розкрили недоліки ракети "Орешнік" та проблему для ППО

Під час останнього масованого обстрілу України, який західні оглядачі назвали «апокаліптичним», Росія втретє застосувала свою балістичну ракету «Орешнік». Ця атака, під час якої загалом було випущено сотні безпілотників та ракет, знову привернула увагу міжнародних експертів до реальних можливостей та характеристик цієї зброї.

Про це пише Spiegel.

Нульова точність та кінетичні удари

За даними військових аналітиків, ракета «Орешнік», ймовірно, побудована на базі старої міжконтинентальної ракети РС-26 «Рубіж» і здатна нести до шести роздільних бойових частин. Кожна з них випускає до шести одиниць суббоєприпасів, що загалом дає до 36 ударних елементів з однієї ракети. При цьому під час зафіксованих атак (зокрема на Дніпро та Білу Церкву) ці елементи не містили вибухівки, а завдавали руйнувань виключно за рахунок кінетичної енергії від удару об землю.

Французький військовий аналітик Етьєн Маркюз проаналізував відеозаписи останнього удару і дійшов висновку, що суббоєприпаси летять хаотично та не є керованими. Через велике розсіювання «Орешнік» не може вважатися високоточною зброєю. Експерт наголошує, що військова цінність ракети є мінімальною: без влучання кількох таких ракет в одну ціль руйнування залишаються дуже обмеженими, адже кінетична енергія діє лише на невеликій площі.

Психологічний терор замість військової ефективності

Незважаючи на низьку бойову ефективність, «Орешнік» залишається вкрай небезпечним інструментом через складнощі з його перехопленням. Дослідник Стокгольмського інституту Sipri Маркус Шиллер називає її «важковразливою зброєю терору». Більшість сучасних систем ППО, таких як Patriot, Samp/T чи Iris-T, розраховані на перехоплення цілі безпосередньо перед ударом. Щоб збити «Орешнік» на фінальній стадії, знадобилося б щонайменше 36 ракет-перехоплювачів, що є величезним викликом навіть для європейської протиповітряної оборони.

Експерти впевнені, що російський диктатор використовує цю зброю виключно заради психологічного залякування Європи та України, намагаючись створити ілюзію наявності «диво-зброї», здатної змінити хід війни. Цей пропагандистський ефект коштує росіянам дуже дорого: за українськими оцінками, вартість однієї ракети може сягати 50 мільйонів доларів (близько 43 мільйонів євро). Водночас запаси таких ракет у ворога вкрай обмежені, і, за даними української розвідки, у 2026 році режим планує виробити до шести одиниць цієї зброї.

Нагадаємо, розвідка розкрила жалюгідні темпи виробництва ракет «Орешнік» в РФ. Росія спромоглася накопичити всього кілька одиниць цієї зброї, а реальні темпи її випуску наразі не перевищують однієї ракети на кілька місяців.

