Оружие террора: эксперты раскрыли недостатки ракеты "Орешник" и проблему для ПВО

Во время последнего массированного обстрела Украины, который западные обозреватели назвали «апокалиптическим», Россия в третий раз применила свою баллистическую ракету «Орешник» . Эта атака, в ходе которой в общей сложности были выпущены сотни беспилотников и ракет, снова привлекла внимание международных экспертов к реальным возможностям и характеристикам этого оружия.

Об этом пишет Spiegel.

Нулевая точность и кинетические удары

По данным военных аналитиков, ракета "Орешник", вероятно, построена на базе старой межконтинентальной ракеты РС-26 "Рубеж" и способна нести до шести раздельных боевых частей. Каждая из них выпускает до шести единиц суббоеприпасов, что дает до 36 ударных элементов с одной ракеты. При этом во время зафиксированных атак (в частности, на Днепр и Белую Церковь) эти элементы не содержали взрывчатки, а наносили разрушения исключительно за счет кинетической энергии от удара о землю.

Французский военный аналитик Этьен Маркюз проанализировал видеозаписи последнего удара и пришел к выводу, что суббоеприпасы летят хаотично и не управляемы. Из-за большого рассеяния «Орешник» не может считаться высокоточным оружием. Эксперт отмечает, что военная ценность ракеты минимальна: без попадания нескольких таких ракет в одну цель разрушения остаются очень ограниченными, ведь кинетическая энергия действует только на небольшой площади.

Психологический террор вместо военной эффективности

Несмотря на низкую боевую эффективность, «Орешник» остается крайне опасным инструментом из-за сложностей с его перехватом. Исследователь Стокгольмского института Sipri Маркус Шиллер называет ее «тяжелейшим оружием террора». Большинство современных систем ПВО, таких как Patriot, Samp/T или Iris-T, рассчитаны на перехват цели непосредственно перед ударом. Чтобы сбить «Орешник» на финальной стадии, понадобилось бы по меньшей мере 36 ракет-перехватчиков, являющихся огромным вызовом даже для европейской противовоздушной обороны.

Эксперты уверены, что российский диктатор использует это оружие исключительно ради психологического устрашения Европы и Украины, пытаясь создать иллюзию наличия «чудо-оружия», способного изменить ход войны. Этот пропагандистский эффект стоит россиянам очень дорого: по украинским оценкам стоимость одной ракеты может достигать 50 миллионов долларов (около 43 миллионов евро). В то же время, запасы таких ракет у врага крайне ограничены, и, по данным украинской разведки, в 2026 году режим планирует выработать до шести единиц этого оружия.

Напомним, разведка раскрыла жалкие темпы производства ракет "Орешник" в РФ. Россия смогла накопить всего несколько единиц этого оружия, а реальные темпы его выпуска пока не превышают одну ракету на несколько месяцев.

