Колумбийская певица в вязаном лифе блеснула грудью на церемонии в Лас-Вегасе

Karol G / © Getty Images

Колумбийская исполнительница Karol G в образе totak black с пикантным акцентом появилась на церемонии вручения премии American Music Awards в Лас-Вегасе.

На звезде была драматическая пышная юбка в пол и рваный вязаный кроп-топ с длинными рукавами. Karol G еще надела вязаный треугольный лиф, в котором она блеснула грудью. Девушка также похвасталась плоским животом.

Лук артистка дополнила длинными серьгами с белыми маленькими камнями и крупными бирюзовыми, а также кольцом с камнями. Она сделала объемную укладку с локонами, макияж с длинными наращенными ресницами и перламутровый маникюр.

Напомним, Karol G надела на мероприятие Vogue World: Hollywood 2025 винтажное платье 17-летней давности от бренда Balenciaga с пикантным декольте.

