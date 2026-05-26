Уникальных хищных птиц заметили в Одесской области и забили тревогу: эколог об угрозе для пернатых (фото)
В «Тузловских лиманах» зафиксировали массовое скопление кибцев, тогда как на соседних агрополях птицы исчезают из-за нехватки кормовой базы.
Кибца (Falco vespertinus) — уникальной птицы, одной из самых маленьких соколов, встречающейся в Украине, заметили в Одесской области.
Руководитель научного отдела парка Иван Русев рассказал об этом в сообщении на своей странице в Facebook.
Соколы над лиманами и пустые поля рядом: что известно о птицах в Одесской области
Он объяснил, что сокол — перелетный вид с выраженным половым диморфизмом, когда самцы и самки существенно отличаются внешне, а также с нетипичным для соколиных социальным поведением.
В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» эта птица гнездится колониями и зимует в Африке.
«Наглядный пример ценности природных участков нацпарка по сравнению с агроценозами — это наблюдение за кибцами, которые активно охотятся в пределах дикой природы, но полностью отсутствуют на крупных сельскохозяйственных полях», — объясняет ученый.
По его словам, в районе границы «Тузловская Амазония» площадью около 50 га иногда одновременно наблюдается до 50 птиц, активно охотящихся в утренние и вечерние часы.
«Иногда здесь одновременно кормится до полусотни кибцев, тогда как на соседних агрополях нет ни одного из-за отсутствия разнообразия и кормовой базы», — отмечает ученый.
Он подчеркивает, что степные экосистемы критически важны для выживания вида, ведь именно они обеспечивают кормовую базу — насекомых, мелких грызунов и ящериц.
Русев отмечает, что сокращение степных территорий в Украине создает риски для биоразнообразия:
«Степов осталось очень мало, и без их сохранения такие виды, как кобчик, могут оказаться под угрозой исчезновения», — говорит Иван Русев.
Отдельно он упомянул о потерях уникальных природных территорий, в частности Аскании-Нова, и важности создания новых заповедных зон, таких как Тарутинская степь в Одесской области.
Он подчеркнул, что сохранение степных экосистем критически важно не только для птиц, но и для общего баланса биосферы.
