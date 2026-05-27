В СНБО объяснили, будут ли отключать мобильную связь во время тревог

Мобильный телефон / © unsplash.com

Реклама

В украинском информационном пространстве распространяется ложная информация о якобы принятии закона, предусматривающего отключение мобильной связи во время воздушных тревог.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

Реклама

«В украинском инфопространстве распространяется фейк о якобы „законе №395/2026“, предусматривающем отключение мобильной связи во время воздушных тревог. Эта информация не соответствует действительности. Никакие законы или постановления об ограничении мобильной связи во время воздушных тревог не принимались», — говорится в сообщении.

Также в ЦПИ уточнили, что данные документы с таким номером касаются других вопросов и не имеют никакого отношения к телекоммуникациям.

Ранее сообщалось, что военное руководство РФ предстало перед серьезной дилеммой относительно целесообразности дальнейшего использования классических бензиновых беспилотников типа «Шахед», поскольку их эффективность критически упала.

Мы ранее информировали, что модернизация российских крылатых ракет Х-101 с помощью радиолокационных ловушек и систем установки помех не является новой технологией, а ракеты эффективно уничтожаются Силами обороны Украины.

Реклама

Новости партнеров