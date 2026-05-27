Россия в ООН озвучила требования РФ для «мирного соглашения» с Украиной
В частности, российский представитель повторил пропагандистские штампы о «нацистах» и «угрозе НАТО».
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что для заключения мирного соглашения с Украиной, по версии Москвы, необходимо устранить первопричины российской агрессии.
Об этом информирует Clash Report.
В частности, он повторил ряд тезисов российской пропаганды, заявив, что одной из причин вторжения РФ якобы было стремление Украины присоединиться к НАТО, а также преследование русскоязычного населения.
«А это членство в НАТО, угроза, которую Украина представляет для России, неонацистская природа режима, преследование русскоязычного населения», — заявил российский чиновник.
Ранее сообщалось, что Украина считает принципиальным условием для возможного заключения мирного соглашения с Россией отсутствие каких-либо территориальных уступок в отношении нынешней линии фронта.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин был готов заключить соглашение о мире в Украине.