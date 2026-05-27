Василий Небензя / © Associated Press

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что для заключения мирного соглашения с Украиной, по версии Москвы, необходимо устранить первопричины российской агрессии.

Об этом информирует Clash Report.

В частности, он повторил ряд тезисов российской пропаганды, заявив, что одной из причин вторжения РФ якобы было стремление Украины присоединиться к НАТО, а также преследование русскоязычного населения.

«А это членство в НАТО, угроза, которую Украина представляет для России, неонацистская природа режима, преследование русскоязычного населения», — заявил российский чиновник.

Ранее сообщалось, что Украина считает принципиальным условием для возможного заключения мирного соглашения с Россией отсутствие каких-либо территориальных уступок в отношении нынешней линии фронта.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин был готов заключить соглашение о мире в Украине.

