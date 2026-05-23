Кремль загнал себя в тупик новой тактикой атак по Украине: "Шахеды" оказались критически неэффективными

Украинская ПВО практически свела на нет эффективность российских «Шахедов» / © ТСН

Российская Федерация продолжает тратить колоссальные финансовые ресурсы на покупку и производство ударных беспилотников , однако эффективность этих воздушных нападений стремительно приближается к нулю благодаря инновационным украинским методам противодействия.

Об этом рассказал эксперт по радиотехнологиям, советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Финансовый крах российской стратегии дронов

По словам специалиста, украинские силы обороны поставили военное командование страны-агрессорки перед сложным вопросом по дальнейшей судьбе классических бензиновых «Шахедов». Даже российское руководство, обычно не считающее денег на ведение войны, начинает осознавать полную экономическую нецелесообразность нынешней стратегии воздушных ударов.

"Выпустить за один раз "Шахедов" на сумму 70 миллионов долларов с сомнительным результатом около 5% это утопия", - отметил "Флэш".

Эксперт подчеркнул, что никакие технические меры противодействия, которые враг пытается лихорадочно внедрять на своих БПЛА против украинских дронов-перехватчиков, глобально так и не смогли решить эту проблему для Кремля.

Уничтожение российских дронов: последние новости

Тем временем, украинские защитники активно внедряют инновационные решения для перехвата вражеских беспилотников еще на подступах к мирным городам. В частности, отечественная компания MAC HUB разработала новый безэкипажный катер Katran x1.2 , способный выполнять задачи противовоздушной обороны непосредственно в акватории Черного моря.

Этот уникальный морской дрон может нести до 23 FPV-перехватчиков, способных уничтожать воздушные цели на скорости до 300 км/ч. Использование таких автономных плавучих платформ позволит закрыть часть воздушного пространства над морем и защитить прибрежные регионы, вроде Одесщины, где обычно сложно развернуть классические наземные мобильные огневые группы.

Параллельно в Украине набирает обороты экспериментальный правительственный проект по привлечению бизнеса к обороне неба. К созданию корпоративных групп противовоздушной обороны присоединились уже 27 предприятий разных форм собственности из многих уголков страны.

Эти военизированные группы действуют в четкой координации с воздушными силами ВСУ и самостоятельно закупают дроны-перехватчики, пулеметы, радары и средства РЭБ для защиты собственного персонала и производственных мощностей. Первые подразделения на базе частных компаний в Харьковской и Одесской областях уже продемонстрировали высокую эффективность, успешно ликвидировав около 20 ударных Шахедов и вражеских разведчиков.

