Кремль загнав себе у глухий кут новою тактикою атак по Україні: “Шахеди” виявились критично неефективними

Українська ППО практично звела нанівець ефективність російських «Шахедів» / © ТСН

Російська Федерація продовжує витрачати колосальні фінансові ресурси на купівлю та виробництво ударних безпілотників, проте ефективність цих повітряних нападів стрімко наближається до нуля завдяки інноваційним українським методам протидії.

Про це розповів експерт із радіотехнологій, радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

Фінансовий крах російської стратегії дронів

За словами фахівця, українські сили оборони поставили військове командування країни-агресорки перед складним питанням щодо подальшої долі класичних бензинових «Шахедів». Навіть російське керівництво, яке зазвичай не рахує грошей на ведення війни, починає усвідомлювати повну економічну недоцільність нинішньої стратегії повітряних ударів.

«Випустити за один раз „Шахедів“ на суму 70 мільйонів доларів із сумнівним результатом около 5% це утопія», — зауважив «Флеш».

Експерт наголосив, що жодні технічні заходи протидії, які ворог намагається гарячково впроваджувати на своїх БПЛА проти українських дронів-перехоплювачів, глобально так і не змогли вирішити цю проблему для Кремля.

Тим часом українські оборонці активно впроваджують інноваційні рішення для перехоплення ворожих безпілотників ще на підступах до мирних міст. Зокрема, вітчизняна компанія MAC HUB розробила новий безекіпажний катер Katran x1.2, який здатний виконувати завдання протиповітряної оборони безпосередньо в акваторії Чорного моря.

Цей унікальний морський дрон може нести до 23 FPV-перехоплювачів, здатних знищувати повітряні цілі на швидкості до 300 км/год. Використання таких автономних плавучих платформ дозволить закрити частину повітряного простору над морем та захистити прибережні регіони, на кшталт Одещини, де зазвичай важко розгорнути класичні наземні мобільні вогневі групи.

Паралельно в Україні набирає обертів експериментальний урядовий проєкт із залучення бізнесу до оборони неба. Наразі до створення корпоративних груп протиповітряної оборони долучилися вже 27 підприємств різних форм власності з багатьох куточків країни.

Ці воєнізовані групи діють у чіткій координації з Повітряними силами ЗСУ та самостійно закуповують дрони-перехоплювачі, кулемети, радари та засоби РЕБ для захисту власного персоналу й виробничих потужностей. Перші підрозділи на базі приватних компаній у Харківській та Одеській областях уже продемонстрували високу ефективність, успішно ліквідувавши близько 20 ударних «Шахедів» та ворожих розвідників.

