- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 2861
- Час на прочитання
- 2 хв
Український чемпіон Лапін сенсаційно програв нокаутом в андеркарді бою Усик — Верховен
Даніель Лапін несподівано зазнав першої поразки в кар'єрі.
Український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін сенсаційно програв нокаутом французу Бенджаміну Мендесу Тані в андеркарді бою Усик — Верховен.
Українець вважався фаворитом цього поєдинку, але в четвертому раунді двічі побував у нокдауні, а після третього рефері зупинив бій.
Таким чином, Лапін втратив чемпіонські пояси IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі.
Для 28-річного Лапіна це перша поразка в кар'єрі на професійному рингу. До цього він виграв усі 13 своїх поєдинків (5 — нокаутом).
Бенджамін Мендес Тані здобув свою десяту перемогу в професійному боксі (3 — нокаутом). Також у його пасиві одна поразка.
Свій попередній бій Лапін провів 21 березня в межах вечора боксу, організованого промоутерською компанією Олександра Усика — Usyk 17 Promotions. Тоді Даніель у першому раунді нокаутував латвійця Крістапса Бульмейстера.
Нагадаємо, вечір боксу Усик — Верховен відбувається 23 травня в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід.
Головний бій Усик — Верховен розпочнеться після всіх поєдинків андеркарду, орієнтовно о 23:45 за київським часом.
На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.
Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.
Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".
Де дивитися бій Усик — Верховен
Поєдинок Усик — Верховен в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою доступна на нашому сайті.
На платформі доступний повний вечір боксу з усім файткардом, а також додатковий контент напередодні: пресконференція 21 травня та зважування 22 травня — на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верховен.
Подія доступна користувачам із підпискою на пакет Преміум HD, а також на його аналогах — тарифах із розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.
Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик — Верховен.
Також ми розповідали, що Усик звернувся до українців перед боєм з Верховеном.