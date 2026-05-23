Український чемпіон Лапін сенсаційно програв нокаутом в андеркарді бою Усик — Верховен

Даніель Лапін несподівано зазнав першої поразки в кар'єрі.

Даніель Лапін — Бенджамін Мендес Тані

Даніель Лапін — Бенджамін Мендес Тані / Фото: Денис Дідківський

Український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін сенсаційно програв нокаутом французу Бенджаміну Мендесу Тані в андеркарді бою Усик — Верховен.

Українець вважався фаворитом цього поєдинку, але в четвертому раунді двічі побував у нокдауні, а після третього рефері зупинив бій.

Таким чином, Лапін втратив чемпіонські пояси IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі.

Для 28-річного Лапіна це перша поразка в кар'єрі на професійному рингу. До цього він виграв усі 13 своїх поєдинків (5 — нокаутом).

Бенджамін Мендес Тані здобув свою десяту перемогу в професійному боксі (3 — нокаутом). Також у його пасиві одна поразка.

Свій попередній бій Лапін провів 21 березня в межах вечора боксу, організованого промоутерською компанією Олександра Усика — Usyk 17 Promotions. Тоді Даніель у першому раунді нокаутував латвійця Крістапса Бульмейстера.

Нагадаємо, вечір боксу Усик — Верховен відбувається 23 травня в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід.

Головний бій Усик — Верховен розпочнеться після всіх поєдинків андеркарду, орієнтовно о 23:45 за київським часом.

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.

Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Де дивитися бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою доступна на нашому сайті.

На платформі доступний повний вечір боксу з усім файткардом, а також додатковий контент напередодні: пресконференція 21 травня та зважування 22 травня — на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верховен.

Подія доступна користувачам із підпискою на пакет Преміум HD, а також на його аналогах — тарифах із розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.

