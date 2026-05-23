Шанси мінімальні: промоутер Джошуа назвав фаворита у поєдинку Усика з Верховеном

Олександр Усик та Ріко Верховен / © instagram.com/usykaa

Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа, поділився думками щодо майбутнього бою між Олександром Усиком та зіркою кікбоксингу з Нідерландів Ріко Верховеном.

Британський менеджер переконаний, що у ринзі проти українського абсолюта практично ніхто не має вагомих шансів на успіх, а для представника зовсім іншого спортивного напрямку це завдання стає майже нездійсненним, пише портал Sport.ua.

«У будь-кого були б невеликі шанси проти Усика, але особливо у бійця, який не є професійним боксером. Він великий, у нього є удар, але він виходить проти одного з найвидатніших бійців усіх часів», — зазначив Хірн.

Водночас промоутер підкреслив, що Усик залишається одним із найсильніших боксерів сучасності. Українець досі непереможений на професійному рингу та володіє титулами WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.

Де дивитися бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Не пропустіть одну з головних спортивних подій року — 23 травня на Київстар ТБ.

Подія буде доступна користувачам із підпискою на пакет Преміум HD, а також на його аналогах — тарифах із розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.

