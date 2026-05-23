- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 191
- Час на прочитання
- 2 хв
Шанси мінімальні: промоутер Джошуа назвав фаворита у поєдинку Усика з Верховеном
Відомий промоутер Едді Хірн заявив, що хоч Верховен і має потужний удар, у поєдинку проти Усика нідерландський кікбоксер приречений на поразку через унікальний рівень українського чемпіона.
Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа, поділився думками щодо майбутнього бою між Олександром Усиком та зіркою кікбоксингу з Нідерландів Ріко Верховеном.
Британський менеджер переконаний, що у ринзі проти українського абсолюта практично ніхто не має вагомих шансів на успіх, а для представника зовсім іншого спортивного напрямку це завдання стає майже нездійсненним, пише портал Sport.ua.
«У будь-кого були б невеликі шанси проти Усика, але особливо у бійця, який не є професійним боксером. Він великий, у нього є удар, але він виходить проти одного з найвидатніших бійців усіх часів», — зазначив Хірн.
Водночас промоутер підкреслив, що Усик залишається одним із найсильніших боксерів сучасності. Українець досі непереможений на професійному рингу та володіє титулами WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.
Де дивитися бій Усик — Верховен
Поєдинок Усик — Верховен в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.
Не пропустіть одну з головних спортивних подій року — 23 травня на Київстар ТБ. На платформі буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом — на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верховен.
Подія буде доступна користувачам із підпискою на пакет Преміум HD, а також на його аналогах — тарифах із розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.