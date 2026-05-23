Дружина Усика прилетіла до Єгипту і перед боєм показала наймодніші штани сезону: фото
Катерина Усик прилетіла до Гізи підтримати коханого перед поєдинком із Ріко Верховеном та підкорила мережу стильним образом у штанах-аладдінах.
У суботу, 23-го травня в Єгипті просто неба відбудеться поєдинок Олександра Усика з королем кікбоксингу, нідерландцем Ріко Верховеном. І, звісно ж, кохана дружина українця, Катерина Усик буде поруч як його найголовніший талісман.
Катерина вже прилетіла до Гізи з командою підтримки і встигла прогулятися коло пірамід та зробити фото для Instagram.
Для знайомства з Гізою дружина боксера обрала наймодніші штани сезону — аладдіни. Їх вона поєднала з білою сорочкою вільного крою, коричневими сандалями на плоскій підошві та коричневим паском на талії.
Нещодавно Катерині Усик виповнилося 38, і чоловік її щемливо привітав у мережі. Торік боксер зізнався, що він «підкаблучник», і кохана має бути поруч на кожному його поєдинку.
Пара виховує 4-х дітей — двох синів і двох доньок.
Раніше ми писали про те, що Катерина Усик вирушила до Єгипту на бій Олександра Усика проти Верховена та привезла з собою головний талісман боксера — іграшкового віслючка Іа. Саме з цією дитячою іграшкою чемпіон здобував свої найгучніші перемоги.
Де дивитися бій Усик — Верховен
Поєдинок Усик — Верховен в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.
Не пропустіть одну з головних спортивних подій року — 23 травня на Київстар ТБ. На платформі буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом — на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верховен.
Подія буде доступна користувачам із підпискою на пакет Преміум HD, а також на його аналогах — тарифах із розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.