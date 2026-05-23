Зеленський запровадив санкції проти російських воєначальників та суден РФ

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нових пакетів санкцій проти тіньового флоту РФ та російських військовослужбовців.

Указ № 427/2026 опублікований на сайті президента у суботу, 23 травня.

У першому пакеті санкцій йдеться про 127 військових РФ, які є причетними до масованих ударів по українських містах і цивільній інфраструктурі. Зокрема, йдеться про:

удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня 2024 року

атаку на багатоповерхівку в Тернополі 19 листопада 2025 року

удар по селу Гроза на Харківщині у жовтні 2023 року

бомбардування Маріуполя із застосуванням ФАБ-1500 та ФАБ-3000

Другий пакет санкцій спрямований на перекриття морських шляхів постачання російського війська. Під обмеження потрапили 29 цивільних торгових суден, які Кремль під прикриттям комерційної діяльності залучив до структури свого тіньового військово-логістичного флоту.

Ці судна використовуються для регулярного та прихованого перевезення великих партій важкого озброєння, боєприпасів, бронетехніки та перекидання особового складу Міністерства оборони РФ між різними театрами воєнних дій і закордонними базами. Значна частина цього списку вже перебуває під санкціями США, Великої Британії та ЄС, а щодо решти суден Україна ініціює процедуру синхронізації обмежень із міжнародними партнерами, щоб повністю заблокувати їм доступ до цивільних портів.

Запроваджені санкції передбачають повне блокування активів фігурантів на території України, анулювання ліцензій, заборону на ведення будь-яких торговельних операцій та транзиту, що закладає юридичний фундамент для їхнього майбутнього переслідування у міжнародних трибуналах.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив про нові санкції України проти капітанів тих суден, які займаються перевезенням російської нафти.

На тлі західних санкцій проти Росії дедалі активніше застосовується схема маскування маршрутів експорту нафти через так званий «тіньовий флот». За даними аналітиків судноплавного ринку, російські танкери все частіше вказують Сінгапур як формальний пункт призначення, хоча фактичне розвантаження відбувається в інших локаціях.

