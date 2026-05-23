Зеленский ввел санкции против российских военачальников и судов РФ

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых пакетов санкций против теневого флота РФ и российских военнослужащих.

Указ №427/2026 опубликован на сайте президента в субботу, 23 мая.

В первом пакете санкций говорится о 127 военных РФ, причастных к массированным ударам по украинским городам и гражданской инфраструктуре. В частности, речь идет о:

Реклама

удар по детской больнице «Охматдет» в Киеве 8 июля 2024 года

атаку на многоэтажку в Тернополе 19 ноября 2025 года

удар по селу Гроза в Харьковской области в октябре 2023 года

бомбардировки Мариуполя с применением ФАБ-1500 и ФАБ-3000

Второй пакет санкций направлен на перекрытие морских путей снабжения российской армии. Под ограничения попали 29 гражданских торговых судов, которые Кремль под прикрытием коммерческой деятельности привлек в структуру своего теневого военно-логистического флота.

Эти суда используются для регулярной и скрытой перевозки крупных партий тяжелого вооружения, боеприпасов, бронетехники и опрокидывания личного состава Министерства обороны РФ между разными театрами военных действий и зарубежными базами.

Значительная часть этого списка уже находится под санкциями США, Великобритании и ЕС, а в отношении остальных судов Украина инициирует процедуру синхронизации ограничений с международными партнерами, чтобы полностью заблокировать доступ к гражданским портам.

Введенные санкции предусматривают полную блокировку активов фигурантов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на ведение каких-либо торговых операций и транзита, который закладывает юридический фундамент для будущего преследования в международных трибуналах.

Реклама

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил о новых санкциях Украины против капитанов тех судов, которые занимаются перевозкой российской нефти.

На фоне западных санкций против России все более активно применяется схема маскировки маршрутов экспорта нефти через так называемый «теневой флот». По данным аналитиков судоходного рынка, российские танкеры все чаще указывают Сингапур как формальный пункт назначения, хотя фактическая разгрузка происходит в других локациях.

Новости партнеров