Астрономы предполагают, что чрезвычайно холодные сигналы в Млечном Пути могут указывать на возможные рои Дайсона — гипотетические конструкции для сбора энергии звезды. Новое исследование объясняет, какие именно признаки могут выдать такие мегаструктуры.

Об этом сообщило издание SciTechDaily.

Идея сферы Дайсона, которую физик Фримен Дайсон предложил еще в 1960 году, до сих пор остается одной из самых известных возможных техносигнатур в поисках внеземных цивилизаций. Речь идет о гипотетической системе конструкций, способной поглощать почти всю энергию звезды.

Сегодня ученые чаще говорят не о сплошной сфере, а о «рое Дайсона» — большом количестве отдельных элементов, которые вращаются вокруг звезды и собирают ее излучение.

В новом препринте для arXiv исследователь Амирнезам Амири из Университета Арканзаса проанализировал, возле каких типов звезд подобные структуры могут быть наиболее заметными для наблюдений с Земли.

Одними из главных кандидатов для таких поисков автор называет красные карлики. Это самые распространенные звезды в Млечном Пути, которые очень медленно расходуют свое топливо. По оценкам астрономов, отдельные красные карлики могут существовать триллионы лет.

Из-за компактных размеров таких звезд рой Дайсона можно было бы разместить достаточно близко к поверхности — примерно на расстоянии от 0,05 до 0,3 астрономической единицы. Это уменьшало бы объем материалов, необходимых для создания подобной конструкции.

Еще одним перспективным вариантом исследователи считают белые карлики — плотные остатки звезд, подобных Солнцу. Их радиус составляет примерно 1% от первоначального размера звезды.

В работе отмечается, что вокруг белого карлика рой Дайсона мог бы располагаться всего в нескольких миллионах километров от поверхности. Такие звезды также способны стабильно излучать энергию миллиарды лет.

Астрономы объясняют, что подобные мегаструктуры могли бы заметно менять то, как звезда выглядит на диаграмме Герцшпрунга-Рассела — инструменте, который используют для классификации звезд по температуре и светимости.

В исследовании отмечается: если рой Дайсона перекрывал бы значительную часть света звезды, энергия не исчезала бы, а переизлучалась бы в виде тепла и инфракрасного излучения. Из-за этого объект мог бы выглядеть гораздо холоднее, чем сама звезда-хозяин.

Автор приводит пример красного карлика, температура поверхности которого может составлять около 3000 кельвинов. В то же время температура роя Дайсона вокруг такой звезды, по расчетам, могла бы быть около 50 кельвинов. В работе отмечается, что в этой части диаграммы Герцшпрунга-Рассела естественных звезд нет, поэтому подобные сигналы могут привлекать особое внимание астрономов.

Еще одним возможным признаком таких структур исследователи называют отсутствие пыли. Обычно звезды имеют спектральные следы, связанные с пылевыми дисками, однако искусственные конструкции могли бы выглядеть для спектрографов значительно «чище».

В исследовании также отмечается, что полностью сплошная сфера Дайсона, вероятно, физически невозможна. Поэтому рои могут состоять из отдельных компонентов с промежутками между ними. Из-за этого яркость звезды могла бы меняться неестественно и хаотично.

Для поиска подобных сигналов астрономы используют инфракрасные телескопы, в частности James Webb и WISE.

В мае 2024 года в рамках проекта «Гефест» исследователи определили семь потенциальных кандидатов на сферы Дайсона среди красных карликов из каталога, содержащего около 5 миллионов звезд.

Один из этих объектов позже исключили, поскольку аномальные показатели объяснили наличием сверхмассивной черной дыры на заднем плане. В то же время еще пять объектов остаются потенциальными кандидатами для дальнейших наблюдений.

