Куда исчезла победительница "Х-Фактора" Аида Николайчук: где сейчас находится и чем занимается

Аида Николайчук / © instagram.com/aidanikolaychuk

Реклама

Украинская певица Аида Николайчук громко заявила о себе в 2013 году, когда победила на вокальном талант-шоу «Х-Фактор».

Однако с блестящей карьерой у артистки не сложилось. А в последние годы о певице вообще ничего не слышно. Как оказалось, после начала полномасштабного вторжения Аида Николайчук вместе с сыном уехала в США, где и осталась жить и даже успела выйти замуж. В интервью kp.ua артистка говорит, что работает в основном визажистом и иногда снимается в массовке.

«Сейчас я больше работаю визажистом и гримером и иногда в массовке. Окончила два курса в школе: визажист и гример спецэффектов. У меня два диплома. До того я в Одессе закончила другую школу на визажиста. То здесь уже не с нуля начинала. Мне нравится быть частью кино, но это не то, что я бы хотела делать всю свою жизнь», — поделилась артистка.

Реклама

Аида Николайчук / © instagram.com/aidanikolaychuk

Певческая карьера Аиды Николайчук пока на паузе, хотя после начала полномасштабной войны она и выдала несколько песен. Певица еще планирует вернуться к музыке. Развиваться она хочет уже в США, и у нее даже есть соответствующий контракт. Однако у исполнительницы пока нет документов, поэтому начало творческой реализации приходится откладывать.

«Да, есть. И даже есть контракт здесь в Штатах, но проблема в том, что я до сих пор без документов и не могу выезжать за границу. А этот контракт предусматривает выезд. К сожалению, пока так», — поделилась артистка.

Напомним, ранее известная скрипачка и певица Ассия Ахат рассекретила, где находится и над чем работает. Оказывается, артистка готовит для поклонников приятный сюрприз.

Новости партнеров