Известная украинская актриса впервые рассказала о серьезном кризисе в браке с мужем-военным

Известная украинская актриса Вероника Мишаева-Яковлева впервые откровенно рассказала о серьезном кризисе в браке с мужем-военным.

Возлюбленный артистки Максим Яковлев является добровольцем. Он вступил в ряды ВСУ и отправился на фронт защищать Украину от российских оккупантов. С тех пор отношения пары строятся на расстоянии. Вероника Мишаева-Яковлева в интервью Алине Доротюк откровенно признается, что с каждым годом это дается все тяжелее. По словам артистки, они пытаются сохранять отношения, понять друг друга, поддерживать, однако из-за расстояния и прожитого разного опыта каждый начинает жить отдельной жизнью. Поэтому, сейчас в браке супругов очень сложный период.

«Сейчас очень сложный период. Вот это ожидание — оно очень разное. Особенно после этой зимы. Я думала, что весна, будет легче, но все равно сложновато. Как бы мы ни старались сохранять, придумывать, как можно это поддерживать, расстояние будто стирает весь ваш микробиом, в котором мы существовали. Вы просто начинаете жить каждый свою жизнь. Это с каждым годом усложняется. Поэтому тяжело. Просто вы проживаете разный опыт, пытаетесь понять, поддержать друг друга, но вы просто живете две отдельные жизни», — признается артистка.

Вероника Мишаева-Яковлева в подробности углубляться не стала, но подтвердила, что действительно переживает кризис в браке. Они с мужем пытаются с достоинством пройти этот период, но это нелегко. Актриса даже на фоне этого обратилась к терапии.

«Да, мы переживаем кризис в отношениях. Это сейчас очень сложный период. Нас же никто не готовил к такому, как проходить это. Мы стараемся с достоинством, с уважением, но это очень трудно. Сейчас я в максимальном кризисе. Я в терапии: и в семейной, и в личной», — призналась артистка.

