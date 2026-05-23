Відома українська акторка вперше розповіла про серйозну кризу в шлюбі з чоловіком-військовим

Вероніка Мішаєва-Яковлєва

Відома українська акторка Вероніка Мішаєва-Яковлєва вперше відверто розповіла про серйозну кризу в шлюбі з чоловіком-військовим.

Коханий артистки Максим Яковлєв є добровольцем. Він вступив до лав ЗСУ та вирушив на фронт захищати Україну від російських окупантів. Відтоді стосунки пари будуються на відстані. Вероніка Мішаєва-Яковлєва в інтерв’ю Аліні Доротюк відверто зізнається, що з кожним роком це дається все тяжче. За словами артистки, вони намагаються зберігати стосунки, зрозуміти одне одного, підтримувати, проте через відстань та прожитий різний досвід кожен починає жити окремим життям. Тож, зараз у шлюбі подружжя неабияк складний період.

«Зараз дуже складний період. Ось це очікування — воно дуже різне. Особливо після цієї зими. Я думала, що весна, буде легше, але все одно складнувато. Як би ми не намагалися зберігати, вигадувати, як можна це підтримувати, відстань ніби стирає весь ваш мікробіом, в якому ми існували. Ви просто починаєте жити кожен своє життя. Це з кожним роком ускладнюється. Тому тяжко. Просто ви проживаєте різний досвід, намагаєтесь зрозуміти, підтримати одне одного, але ви просто живите два окремих життя», — зізнається артистка.

Вероніка Мішаєва-Яковлєва у подробиці заглиблюватися не стала, але підтвердила, що дійсно переживає кризу в шлюбі. Вони з чоловіком намагаються з гідністю пройти цей період, але це нелегко. Акторка навіть на тлі цього звернулась до терапії.

«Так, ми переживаємо кризу в стосунках. Це зараз дуже складний період. Нас же ж ніхто не готував до такого, як проходити це. Ми намагаємося з гідністю, з повагою, але це дуже важко. Зараз я в максимальній кризі. Я в терапії: і в сімейній, і в особистій», — зізналась артистка.

