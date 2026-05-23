Гламур
Виконавець хіта It Takes Two Роб Бейс помер у віці 59 років від тяжкої хвороби

Вже відома причина смерті репера.

Валерія Сулима
Роб Бейс

Роб Бейс / © Associated Press

Американський репер Роб Бейс, який прославився завдяки хіту It Takes Two, помер.

Сумну новину підтвердили на офіційній сторінці виконавця в Instagram. Зазначається, що життя репера обірвалося 22 травня. Він помер в оточенні рідних та близьких. На момент смерті реперу було 59 років.

Вже й відомо, через що Роб Бейс пішов з життя. Зазначається, що артист страждав від раку. Подробиці про хворобу та лікування приховувалися від публіки. Врешті, рак забрав життя 59-річного репера.

«Музика, енергія та спадщина Роба допомогли сформувати ціле покоління й подарували радість мільйонам людей у всьому світі. Поза сценою він був люблячим батьком, сім’янином, другом і творчою силою, чий вплив ніколи не буде забутий. Дякуємо за музику, спогади та моменти, які стали саундтреком нашого життя», — йдеться в повідомленні рідних виконавця.

Зазначимо, Роб Бейс — відомий американський репер. Він був учасником дуету, в якому виступав разом із діджеєм EZ Rock. Найбільшу популярність виконавцеві приніс хіт It Takes Two, який побачив світ 1988 року. Трек швидко піднявся у світових чартах та опинився на третій сходинці в Billboard. Композиція навіть отримала платиновий статус Асоціації звукозаписної індустрії Америки і її неодноразово використовували у своїй творчості інші музиканти, а також творці популярних фільмів.

Нагадаємо, нещодавно раптово помер український музикант Олексій «Льопа» Саранчін. Життя колишнього учасника гурту «ТНМК» обірвалося у віці 54 років.

