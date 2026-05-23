ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
2 хв

Ціни на пальне знову зросли: скільки коштують бензин, дизель і газ 23 травня

На українських АЗС знову переписали цінники. Ціни на пальне 23 травня зросли в частині мереж, а бензин А-95 на деяких заправках наблизився до 80 грн за літр.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
Ціни на пальне 23 травня

Ціни на пальне 23 травня / © ТСН

23 травня на деяких АЗС суттєво переписали цінники. Подекуди вартість пального знову підскочила. Та є заправки, які тримають старі ціни для своїх клієнтів. Детально про ціни на пальне сьогодні — далі.

Актуальними цінами поділився «Главком».

Ціни на пальне 23 травня: де здорожчав бензин

Найдорожчим сьогодні в Україні є паливо на АЗС мереж «ОККО», «WOG» та «Socar». Найдешевше пальне можна купити на АЗС «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Найбільші мережі за останню добу знову підняли ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 зросла до 77,34 грн за літр. Середня вартість дизеля — 87,78 грн за літр.

Навіть на «Укрнафті», яка довго тримала ціни для українців, відбулося здорожчання бензину А-95, А-95+ і А-92.

Ціни на пальне 23 травня такі:

  • «UPG»: А-95 — 77,40 грн/літр; А95+ — 79,40 грн/літр; ДП — 86,49 грн/літр; ДП+ — 88,90 грн/літр; А100 — 84,90 грн/літр.

  • «OKKO»: А-95 — 79,90 грн/літр; А95+ — 82,90 грн/літр; ДП — 89,90 грн/літр; ДП+ — 92,90 грн/літр; А100 — 89,90 грн/літр.

  • «WOG»: А-95 — 79,90 грн/літр; А95+ — 82,90 грн/літр; ДП — 89,90 грн/літр; ДП+ — 92,90 грн/літр; А100 — 89,90 грн/літр.

  • «KLO»: А-95 — 73,90 грн/літр; А95+ — 81,70 грн/літр; ДП — 87,40 грн/літр; ДП+ — 89,90 грн/літр; А100 — 85,50 грн/літр; А92 — 70,90 грн/літр.

  • «Socar»: А-95 — 79,90 грн/літр; А95+ — 83,90 грн/літр; ДП — 89,90 грн/літр; ДП+ — 92,90 грн/літр; А100 — 89,90 грн/літр.

  • «Укрнафта»: А-95 — 68,99 грн/літр; А-95+ — 71,99 грн/літр; ДП — 73,99 грн/літр; А-92 — 65,99 грн/літр.

  • «БРСМ-Нафта»: А-95 — 72,99 грн/літр; ДП — 83,99 грн/літр.

Газ на українських АЗС коштує 23 травня так:

  • «UPG»: 46,90 грн.

  • «OKKO»: 48,90 грн.

  • «WOG»: 48,90 грн.

  • «KLO»: 47,50 грн.

  • «Socar»: 48,90 грн.

  • «Укрнафта»: 41,99 грн.

  • «БРСМ-Нафта»: 45,49 грн.

Чи буде пальне коштувати по 100 грн

Нагадаємо, ціни на пальне в Україні наразі залишаються відносно стабільними, а передумов для їхнього зростання до 100 грн за літр немає. Як заявив директор компанії «А-95» Сергій Куюн, розмови про тризначні цінники з’явилися через оновлення стел на АЗС, проте такий сценарій можливий лише у разі нового різкого стрибка світових котирувань.

За словами експерта, ціна у 100 грн була реальною в період пікових світових цін (понад 1500 доларів за тонну), коли гуртова вартість в Україні сягала 92 грн за літр. Зараз же гурт знизився до 80 грн, а роздрібна ціна на заправках становить близько 87–88 грн, тож підстав для паніки немає.

Крім того, Сергій Куюн наголосив, що спекуляції на ринку малоймовірні через високу конкуренцію між мережами АЗС. Будь-яке необґрунтоване підвищення вартості одразу вдарить по продажах оператора, адже споживачі просто оберуть дешевшу заправку.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
114
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie