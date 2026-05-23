Ціни на пальне знову зросли: скільки коштують бензин, дизель і газ 23 травня

23 травня на деяких АЗС суттєво переписали цінники. Подекуди вартість пального знову підскочила. Та є заправки, які тримають старі ціни для своїх клієнтів. Детально про ціни на пальне сьогодні — далі.

Актуальними цінами поділився «Главком».

Ціни на пальне 23 травня: де здорожчав бензин

Найдорожчим сьогодні в Україні є паливо на АЗС мереж «ОККО», «WOG» та «Socar». Найдешевше пальне можна купити на АЗС «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Найбільші мережі за останню добу знову підняли ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 зросла до 77,34 грн за літр. Середня вартість дизеля — 87,78 грн за літр.

Навіть на «Укрнафті», яка довго тримала ціни для українців, відбулося здорожчання бензину А-95, А-95+ і А-92.

Ціни на пальне 23 травня такі:

«UPG»: А-95 — 77,40 грн/літр; А95+ — 79,40 грн/літр; ДП — 86,49 грн/літр; ДП+ — 88,90 грн/літр; А100 — 84,90 грн/літр.

«OKKO»: А-95 — 79,90 грн/літр; А95+ — 82,90 грн/літр; ДП — 89,90 грн/літр; ДП+ — 92,90 грн/літр; А100 — 89,90 грн/літр.

«WOG»: А-95 — 79,90 грн/літр; А95+ — 82,90 грн/літр; ДП — 89,90 грн/літр; ДП+ — 92,90 грн/літр; А100 — 89,90 грн/літр.

«KLO»: А-95 — 73,90 грн/літр; А95+ — 81,70 грн/літр; ДП — 87,40 грн/літр; ДП+ — 89,90 грн/літр; А100 — 85,50 грн/літр; А92 — 70,90 грн/літр.

«Socar»: А-95 — 79,90 грн/літр; А95+ — 83,90 грн/літр; ДП — 89,90 грн/літр; ДП+ — 92,90 грн/літр; А100 — 89,90 грн/літр.

«Укрнафта»: А-95 — 68,99 грн/літр; А-95+ — 71,99 грн/літр; ДП — 73,99 грн/літр; А-92 — 65,99 грн/літр.

«БРСМ-Нафта»: А-95 — 72,99 грн/літр; ДП — 83,99 грн/літр.

Газ на українських АЗС коштує 23 травня так:

«UPG»: 46,90 грн.

«OKKO»: 48,90 грн.

«WOG»: 48,90 грн.

«KLO»: 47,50 грн.

«Socar»: 48,90 грн.

«Укрнафта»: 41,99 грн.

«БРСМ-Нафта»: 45,49 грн.

Чи буде пальне коштувати по 100 грн

Нагадаємо, ціни на пальне в Україні наразі залишаються відносно стабільними, а передумов для їхнього зростання до 100 грн за літр немає. Як заявив директор компанії «А-95» Сергій Куюн, розмови про тризначні цінники з’явилися через оновлення стел на АЗС, проте такий сценарій можливий лише у разі нового різкого стрибка світових котирувань.

За словами експерта, ціна у 100 грн була реальною в період пікових світових цін (понад 1500 доларів за тонну), коли гуртова вартість в Україні сягала 92 грн за літр. Зараз же гурт знизився до 80 грн, а роздрібна ціна на заправках становить близько 87–88 грн, тож підстав для паніки немає.

Крім того, Сергій Куюн наголосив, що спекуляції на ринку малоймовірні через високу конкуренцію між мережами АЗС. Будь-яке необґрунтоване підвищення вартості одразу вдарить по продажах оператора, адже споживачі просто оберуть дешевшу заправку.

