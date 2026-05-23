Однієї популярної блогерки насправді не існує: як ШІ-модель набрала сотні тисяч підписників

ШІ-модель набрала сотні тисяч підписників

Чимала кількість людей у світі боїться своєрідного «повстання машин». Під роздачу в основному потрапляє штучний інтелект, якого звинувачують у крадіжках даних та небезпеці для людства. Команда, яка створила мовну модель зі штучним інтелектом, розповіла, чи коли-небудь ШІ виходив з-під контролю.

Про це пише Unilad.

Чи виходив колись штучний інтелект з-під контролю

Команда, яка створила мовну модель на основі ШІ і нині заробляє понад 50 тисяч доларів на місяць, вирішила поділитися, чи колись штучний інтелект виходив з-під контролю. Розробники наполягають, що у жодному разі не забирають робочі місця у людей.

Айтана Лопес, яку часто називають ШІ-Айтана, — це перша іспанська гіперреалістична віртуальна модель та інфлюенсерка. Її створило креативне агентство The Clueless із Барселони за допомогою штучного інтелекту.

Ця віртуальна модель заробляє по 50 тисяч доларів на місяць, адже має рекламні контракти та підписки на різних платформах. Штучному інтелекту надали такі характеристики: іспанська дівчина, 26 років, захоплюється фітнесом, іграми та модою, її легко впізнати за рожевим волоссям.

За 1,5 року Айтана набрала понад 343 тисячі підписників в Instagram. Кожне її фото збирає тисячі переглядів та реакцій. Euronews повідомляли, що навіть знаменитості писали цьому акаунту, не знаючи, що насправді це штучний інтелект.

Творці проєкту Айтани поспішили запевнити шанувальників, що не вводять їх в оману створенням фейкової блогерки.

«Ми ніколи не мали наміру вводити людей в оману. Ми створюємо той самий контент, що й інші творці чи рекламні агенції. Єдина різниця в тому, що ми використовуємо штучний інтелект замість камер», — заявили в The Clueless.

Штучний інтелект-Айтана поки не виходила з-під контролю. Розробники кажуть, що це малоймовірний сценарій, попри те, що сучасні ШІ-моделі можуть демонструвати непередбачувану або шкідливу поведінку, неправильно інтерпретують запити користувачів чи паплюжать факти.

«Вона цього не робила, бо вся її особистість контролюється нами. Якби це колись сталося, нам довелося б проаналізувати це і повернутися до перебудови інформації, яка робить її такою, якою вона є», — додали розробники.

Також розробники Айтани додали, що із задоволенням поекспериментували б із тим, що може видати такий штучний інтелект.

Чи загрожують ШІ Айтана та її аналоги людству

Звісно, блогери, згенеровані штучним інтелектом і яких насправді не існує, викликають побоювання. Зокрема, в питанні того, що чимала кількість людей, які створюють контент, може залишитися без роботи.

Команда розробників ШІ-блогерки наполягає, що цього не станеться.

«Моделі ШІ — це лише еволюція реальних моделей інфлюенсерів. У цифровому світі всім потрібні аватари та цифрові персони», — зазначають креатори.

Вони переконані, що сучасні блогери та люди, які створюють контент, можуть «оцифрувати себе» і мати більше часу на власні справи та відпочинок. У цей час штучний інтелект з їхніми рисами обличчя займатиметься генерацією контенту.

Люди водночас стурбовані створенням ШІ-блогерів, адже це вводить в оману, підвищує загрозу шахрайства та збільшує ризик того, що цих персон використають у негативних цілях.

Нагадаємо, нещодавній експеримент групи науковців довів, що надмірне покладання на ШІ-помічників призводить до стрімкої втрати навичок самостійного розв’язання проблем.

Під час дослідження учасників розділили на дві групи для виконання завдань, але у тих, хто користувався чат-ботом, наприкінці тестування помічника раптово вимкнули. Після зникнення цифрових підказок успішність цієї групи миттєво впала на 20% порівняно з тими, хто від початку думав власною головою.

Найбільший спад розумової активності зафіксували у користувачів, які просили у нейромережі вже готові рішення, тоді як використання ШІ лише для невеликих підказок майже не вплинуло на кмітливість.

Для помітної втрати навичок вистачило сесії тривалістю всього 10 хвилин.

