Ебола виходить з-під контролю: спалах вірусу охоплює нові регіони

Ебола повернулася / © Associated Press

У Конго різко погіршується ситуація зі спалахом Еболи - медики не встигають відстежувати зараження, а вірус уже дістався кількох провінцій.

Про це пише Bloomberg.

За даними Міністерства охорони здоров’я Демократичної Республіки Конго, станом на 21 травня у країні підтвердили 83 випадки зараження Еболою, ще 746 випадків залишаються під підозрою.

Наразі вірус поширився вже на три провінції країни, зокрема Південне Ківу поблизу кордону з Руандою. Окремі випадки захворювання також підтвердили в сусідній Уганді.

В Уганді вжиті заходи виявилися ефективними у стриманні лихоманки, у той час як в Конго потенціал швидкого поширення цього вірусу є дуже високий.

Всесвітня організація охорони здоров’я підвищила ризик перетворення штаму Еболи на національний спалах у Демократичній Республіці Конго до «дуже високого».

«Зараз ми переглядаємо нашу оцінку ризику до дуже високого на національному рівні, високого на регіональному рівні та низького на глобальному рівні», — заявив журналістам голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

«Потенціал швидкого поширення цього вірусу високий, дуже високий, і це змінило всю динаміку», — сказав Абдірахман Махамуд, директор ВООЗ з питань реагування на надзвичайні ситуації.

Тим часом у сусідній Уганді, за словами Тедроса, вжиті заходи, які включаючи інтенсивне відстеження контактів та скасування масових зібрань, виявилися ефективними у стримуванні поширення вірусу.

Що таке Ебола

Вірус було вперше виявлено 1976 року біля річки Ебола на території нинішнього Конго. Перші спалахи сталися у віддалених селах Центральної Африки, що розташовані поблизу тропічних лісів. Хвороба, що викликається вірусом Ебола — важке, часто смертельне захворювання людини та приматів.

Вірус передається людям від диких тварин, таких як крилани, дикобрази та примати. Ебола поширюється під час безпосереднього контакту з кров’ю, виділеннями, органами або іншими біологічними рідинами інфікованих людей, а також поверхнями і предметами, забрудненими цими рідинами.

Симптоми включають лихоманку, сильну стомлюваність, головний біль, біль у м’язах, біль у горлі, блювання та діарею. У важких випадках хвороба може призвести до кровотеч, поліорганної недостатності та смерті.

