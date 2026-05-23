ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
211
Час на прочитання
2 хв

Ебола виходить з-під контролю: спалах вірусу охоплює нові регіони

В Уганді вжиті заходи виявилися ефективними у стриманні лихоманки, у той час як в Конго потенціал швидкого поширення цього вірусу є дуже високий.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Ебола повернулася

Ебола повернулася / © Associated Press

У Конго різко погіршується ситуація зі спалахом Еболи - медики не встигають відстежувати зараження, а вірус уже дістався кількох провінцій.

Про це пише Bloomberg.

За даними Міністерства охорони здоров’я Демократичної Республіки Конго, станом на 21 травня у країні підтвердили 83 випадки зараження Еболою, ще 746 випадків залишаються під підозрою.

Наразі вірус поширився вже на три провінції країни, зокрема Південне Ківу поблизу кордону з Руандою. Окремі випадки захворювання також підтвердили в сусідній Уганді.

У Конго погіршується ситуація з вірусом Еболи

В Уганді вжиті заходи виявилися ефективними у стриманні лихоманки, у той час як в Конго потенціал швидкого поширення цього вірусу є дуже високий.

Всесвітня організація охорони здоров’я підвищила ризик перетворення штаму Еболи на національний спалах у Демократичній Республіці Конго до «дуже високого».

«Зараз ми переглядаємо нашу оцінку ризику до дуже високого на національному рівні, високого на регіональному рівні та низького на глобальному рівні», — заявив журналістам голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

«Потенціал швидкого поширення цього вірусу високий, дуже високий, і це змінило всю динаміку», — сказав Абдірахман Махамуд, директор ВООЗ з питань реагування на надзвичайні ситуації.

Тим часом у сусідній Уганді, за словами Тедроса, вжиті заходи, які включаючи інтенсивне відстеження контактів та скасування масових зібрань, виявилися ефективними у стримуванні поширення вірусу.

Що таке Ебола

Вірус було вперше виявлено 1976 року біля річки Ебола на території нинішнього Конго. Перші спалахи сталися у віддалених селах Центральної Африки, що розташовані поблизу тропічних лісів. Хвороба, що викликається вірусом Ебола — важке, часто смертельне захворювання людини та приматів.

Вірус передається людям від диких тварин, таких як крилани, дикобрази та примати. Ебола поширюється під час безпосереднього контакту з кров’ю, виділеннями, органами або іншими біологічними рідинами інфікованих людей, а також поверхнями і предметами, забрудненими цими рідинами.

Симптоми включають лихоманку, сильну стомлюваність, головний біль, біль у м’язах, біль у горлі, блювання та діарею. У важких випадках хвороба може призвести до кровотеч, поліорганної недостатності та смерті.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
211
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie