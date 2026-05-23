Дрон РФ вдарив по людях під час траурної процесії: перші деталі від влади
У суботу, 23 травня, російський дрон атакував траурну колону на околиці міста Суми. Є постраждалі.
Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
«Цинічна атака. Сьогодні російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум. Наразі з’ясовуються всі обставини та наслідки удару», — наголосив чиновник.
З його слів, внаслідок удару постраждали люди. Травмованим надають медичну допомогу. За попередніми даними, одна людина перебуває у важкому стані.
