Дрон РФ вдарив по людях під час траурної процесії: перші деталі від влади

У суботу, 23 травня, російський дрон атакував траурну колону на околиці міста Суми. Є постраждалі.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Цинічна атака. Сьогодні російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум. Наразі з’ясовуються всі обставини та наслідки удару», — наголосив чиновник.

З його слів, внаслідок удару постраждали люди. Травмованим надають медичну допомогу. За попередніми даними, одна людина перебуває у важкому стані.

