РФ запустила безпілотники: в одній з областей сталися вибухи

Одещину атакували безпілотники, які заходили на регіон з акваторії Чорного моря.

Олена Капнік
Вибух. / © Associated Press

У суботу зранку, 23 травня, в Одеській області стався вибух. У кількох районах оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили місцеві медіа.

«В Одеській області було чутно вибух», — повідомили кореспонденти «Суспільного».

За даними військових, на Одещині фіксують російські безпілотники, які заходили з акваторії Чорного моря. Зокрема, дрони тримали курс на Татарбунари, Білгород-Дністровський і на Маяки.

Нагадаємо, зранку, після 07:00, в Україні було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, через дрони «почервоніли» Київ і область.

