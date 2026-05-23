РФ запустила безпілотники: в одній з областей сталися вибухи
Одещину атакували безпілотники, які заходили на регіон з акваторії Чорного моря.
У суботу зранку, 23 травня, в Одеській області стався вибух. У кількох районах оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили місцеві медіа.
«В Одеській області було чутно вибух», — повідомили кореспонденти «Суспільного».
За даними військових, на Одещині фіксують російські безпілотники, які заходили з акваторії Чорного моря. Зокрема, дрони тримали курс на Татарбунари, Білгород-Дністровський і на Маяки.
Нагадаємо, зранку, після 07:00, в Україні було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, через дрони «почервоніли» Київ і область.
