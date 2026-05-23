Atlas Festival-2026 розкрив ім'я міжнародного артиста: хто приїде до України

Дует breathe.

Організатори Atlas Festival оголосили першого міжнародного артиста цьогорічного лайнапу. Вперше на сцену фестивалю вийде австралійський дует breathe.

Проєкт із Сіднея, до складу якого входять Ендрю Грант і Шон Вокер, грає у жанрах downtempo та electronic soul. Їхня музика вирізняється атмосферним звучанням, глибоким суббасом, м’яким вокалом і кінематографічною естетикою.

Це історія про солідарність, яка пробирає до мурах. Шон та Ендрю летять до Києва із Сіднея, долаючи десятки годин у повітрі, пересадки та довгу дорогу через кордони лише заради зустрічі з українцями, які знайшли в їхній музиці розраду.

«Ми їдемо до України, бо деякі зв’язки мають стати реальними — віч-на-віч, в одній кімнаті, дихаючи одним повітрям. Для тих, хто відчуває. Для України», — діляться артисти.

breathe. дадуть концерт у Києві

breathe. взагалі не планували виступати 2026 року. Вони відмовилися від турів і шоу, але зробили єдиний виняток саме для України. За останні роки українці стали для них особливими слухачами, адже знаходили їхню музику в найтемніші часи та ділилися своїми історіями.

Цього року Atlas Festival разом із фондом «Повернись живим» продовжує масштабний проєкт «Дронопад» і запускає «Збір 150%» — кампанію зі збору коштів на підтримку українських військових.

Організатори також продовжують відкривати нові імена лайнапу. Нещодавно фестиваль анонсував повернення гурту «Бумбокс» на сцену Atlas Festival. Крім того, до програми доєднаються KOLA, SadSvit і Кажанна.

