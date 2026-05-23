Atlas Festival-2026 раскрыл имя международного артиста: кто приедет в Украину

Дует breathe.

Организаторы Atlas Festival объявили первого международного артиста лайнапа этого года. Впервые на сцену фестиваля выйдет австралийский дуэт breathe.

Проект из Сиднея, в состав которого входят Эндрю Грант и Шон Уокер, играет в жанрах downtempo и electronic soul. Их музыка отличается атмосферным звучанием, глубоким суббасом, мягким вокалом и кинематографической эстетикой.

Это история о солидарности, которая пробирает до мурашек. Шон и Эндрю летят в Киев из Сиднея, преодолевая десятки часов в воздухе, пересадки и долгую дорогу через границы только ради встречи с украинцами, которые нашли в их музыке утешение.

«Мы едем в Украину, потому что некоторые связи должны стать реальными — лицом к лицу, в одной комнате, дыша одним воздухом. Для тех, кто чувствует. Для Украины», — делятся артисты.

breathe. дадут концерт в Киеве

breathe. вообще не планировали выступать в 2026 году. Они отказались от туров и шоу, но сделали единственное исключение именно для Украины. За последние годы украинцы стали для них особенными слушателями, ведь находили их музыку в самые темные времена и делились своими историями.

В этом году Atlas Festival вместе с фондом «Повернись живим» продолжает масштабный проект «Дронопад» и запускает «Сбор 150%» — кампанию по сбору средств в поддержку украинских военных.

Организаторы также продолжают открывать новые имена лайнапа. Недавно фестиваль анонсировал возвращение группы «Бумбокс» на сцену Atlas Festival. Кроме того, к программе присоединятся KOLA, SadSvit и Кажанна.

