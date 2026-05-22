Гороскоп на 23 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нужно руководствоваться и разумом, и интуицией
День, который можно условно разделить на две части — только так можно будет воспользоваться всеми шансами, которые он предоставляет.
Сначала нужно провести работу над ошибками, совершенными в последнее время в профессиональном — финансовом и деловом — отношении, а затем приступать к работе, направленной на достижение новых целей.
Принимая важные решения, необходимо советоваться не только с доводами разума, но и с подсказками интуиции, а еще лучше — и с тем, и с другим вместе, в таком случае нам удастся избежать новых ошибок.
Овен
Звезды советуют представителям знака посвятить работе — кстати, в это время весьма успешной — только первую половину дня, вторая его часть идеально подходит для отдыха, что очень важно для трудового настроя.
Телец
Не стоит приступать к воплощению в жизнь глобальных проектов, лучше сосредоточиться на решении мелких вопросов, решении которых не затянется надолго, иначе рискуете увязнуть в многочисленных проблемах.
Близнецы
Не стоит отказываться от общения с человеком из прошлого, даже если от общения с ним у вас остались не самые приятные воспоминания: возможно, он осознал совершенную ошибку и теперь искренне хочет ее исправить.
Рак
Финансовое предложение, которое вы можете получить в это время, скорее всего, окажется выгодным, но все-таки принимать его сразу — без раздумий — нежелательно: оставьте себе хотя бы немного времени» на подумать».
Лев
В отношениях с любимым человеком не стоит постоянно настаивать на своем, всегда оставляя за собой последнее слово: возможно, если вы станете чуть менее авторитарными, отношения будут складываться лучше.
Дева
Моральную усталость, которая с большой долей вероятности накроет представителей знака в этот день, можно будет снять, поговорив с лучшей подругой — тогда психолог ее понадобится, а на душе сразу станет легче.
Весы
Тем из вас, кто давно мечтал привнести важные перемены в свою личную жизнь, стоит воспользоваться шансом, который предоставит нынешний день, — он может положить начало целой цепочке приятных событий.
Скорпион
Выявить раздражающую вас проблему и решительно с ней расправиться можно будет только в случае честного разговора с самим собой: если вы и дальше продолжите ее не замечать, она будет досаждать вам бесконечно.
Стрелец
Ваше успешное продвижение вперед во всех сферах жизни тормозят воспоминания и связанные с ними сожаления: пора найти способ позабыть о том, что ушло, и начать жить сегодняшним — и завтрашним — днем.
Козерог
День, когда работа — даже домашняя — не даст ожидаемых результатов, поэтому и тратить на нее силы не стоит — лучше посвятить освободившееся время себе, точнее, отдыху и восстановлению сил, вскоре они вам понадобятся.
Водолей
Хорошей приметой в этот день считаются перемены, даже если они будут незначительными: с их помощью — например, переставив мебель у квартире — вы подадите Вселенной знак о том, что готовы к более серьезным процессам.
Рыбы
Общаясь с окружающими, используйте свою врожденную способность обходить острые углы — таким образом вам удастся избежать никому не нужной ссоры, которая в противном случае могла бы разрушить отношения.
