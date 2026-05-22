Поехала на косметическую процедуру и оказалась мертвой в канаве: что известно о трагическом случае
Тело пропавшей после липосакции мексиканки обнаружили в канаве. Клиника работала без лицензии, персонал вывез пациентку в багажнике.
В мексиканском штате Тласкала нашли тело Бланки Адрианы Васкес Монтиэль, пропавшей за три дня до этого после посещения косметической клиники в городе Пуэбла. На теле погибшей обнаружили порезы в области живота.
Об этом сообщает Daily Star.
Обстоятельства исчезновения и обнаружения тела
Известно, что в понедельник, 18 мая, Бланка Адриана Васкес Монтиэль вместе с супругом Флоренсио Рамосом Санчесом посетила клинику Detox Clínica в Пуэбле для консультации. По предварительным данным, персонал убедил женщину произвести липосакцию с помощью электромеханического массажа и подтяжку кожи в тот же день. Общая стоимость процедур составила 17 000 мексиканских песо (около 731 фунта стерлингов).
Через час после начала операции работники заведения отправили мужчину пациентки в аптеку за компрессионным бельем и лекарством. Когда он вернулся, клиника была закрыта, а жена исчезла, после чего муж обратился в полицию.
Записи с камер видеонаблюдения показали, что трое сотрудников заведения вынесли женщину без сознания и положили ее в багажник автомобиля вскоре после того, как ее муж ушел. Тело погибшей обнаружили в среду, 21 мая, в канаве в муниципалитете Альцаянка, расположенном на расстоянии более часа езды от Пуэбли.
Расследования и подозреваемые
Правоохранительные органы Мексики объявили в розыск троих подозреваемых:
Диану Алехандру Палафокс Ромеро — владелицу клиники Detox Clínica;
Карлоса Кесаду Палафокса — ее сына;
неизвестную женщину-ассистентку.
Владелец клиники обвиняется в убийстве и практике без лицензии. Следствие выяснило, что Палафокс Ромеро не имеет медицинского образования, а раньше работал в отделе поддержки клиентов телеком-компании. После инцидента из соцсетей удалили страницы заведения, где рекламировали хирургические и косметические услуги.
Аналогичный случай в Колумбии
Ранее мы писали, что в Колумбии расследуют смерть 52-летней Юликсы Консуэло Толозы, которая исчезла после посещения клиники косметической хирургии в Боготе. Через шесть дней после процедуры ее тело обнаружили в отдаленной местности, а правоохранители задержали нескольких подозреваемых.
По данным местных властей, заведение имело разрешение только на парикмахерские и эстетические услуги и не владело лицензией на проведение инвазивных операций. Клинику закрыли.