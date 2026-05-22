"Лебединое озеро" для Путина в Пекине: Кислица расшифровал тайный намек Китая диктатору РФ

Балет "Лебединое озеро" / © Associated Press

Реклама

Выбор культурной программы на пиру в Пекине для Владимира Путина максимально символичен и может намекать на скорый финал его режима.

На это обратил внимание первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица, комментируя визит российского диктатора в Китай в соцсети X.

Первый заместитель руководителя ОП отметил, что китайская культура известна своим глубоким символизмом, используемым для передачи скрытых политических месседжей. Показательным стал пир, где путинская пропаганда (в частности агентство ТАСС) зафиксировала выполнение фрагментов из балета Чайковского «Лебединое озеро».

Реклама

«О чем думал московский диктатор? О том, сколько времени ему осталось или о том, сколько времени он сможет купить, прислуживая Пекину? В любом случае, выбор развлечения на пиру был исключительным и, безусловно, полон символизма», — подчеркнул Кислица.

Чиновник напомнил исторический контекст: именно «Лебединое озеро» в августе 1991 года при попытке путча ГКЧП (ГКЧП) непрерывно крутили на всех советских телеканалах, чтобы выиграть время и скрыть от общества арест Михаила Горбачева. Для всего постсоветского пространства этот балет стал синонимом смены власти и краха диктатуры.

Кроме того, Кислица высмеял попытки российских дипломатов подстроиться под китайские традиции. В частности, он упомянул пресс-секретарь МИД РФ Марию Захарову (которую министр иронически назвал «пресс-алкаше Лаврова»), которая пыталась задобрить Пекин, ища в собственном имени китайский иероглиф «Ма» (лошадь).

Резюмируя первый заместитель руководителя ОП подчеркнул, что независимо от того, какие знаки посылает Китай, судьбу Кремля решат на поле боя.

Реклама

«Действительно, если не черные лебеди или кони апокалипсиса, то ВСУ точно принесут Москве все, что она заслуживает», — подытожил Сергей Кислица.

Напомним, во время официальной встречи лидера Китая Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина в Китае произошло курьезное событие – военный оркестр Си Цзиньпина заиграл Путину «Танец маленьких лебедей» . В России эта мелодия играет по государственному телевидению, когда умирает вождь.

Новости партнеров