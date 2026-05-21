В Китае Путину внезапно сыграли "Лебединое озеро": какой сигнал послал Си Цзиньпин
Во время визита Владимира Путина в Китай военный оркестр исполнил «Танец маленьких лебедей». Для России эта мелодия имеет особый политический подтекст и вызвала волну обсуждений.
Во время официальной встречи лидера Китая Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина в Китае произошло курьезное событие — военный оркестр Си Цзиньпина сыграл Путину «Танец маленьких лебедей». В России эта мелодия играет по государственному телевидению, когда умирает вождь.
О необычном плейлисте на торжественном мероприятии сообщили российские СМИ.
По словам российских корреспондентов, которые опубликовали музыкальную программу, для российского диктатора Путина в Китае сыграли главный саундтрек политических катастроф в истории СССР.
Гостей-россиян на приеме угощали уткой по-пекински под аккомпанемент российской и китайской классической музыки.
Во время торжественного приема в Китае для российской делегации сыграли «Танец маленьких лебедей» Петра Чайковского. Это отрывок из балета «Лебединое озеро». Именно это музыкальное произведение играет на всех российских каналах, когда в России умирает вождь или президент.
Так было после смертей генеральных секретарей Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС) — Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко.
В постсоветском пространстве это музыкальное произведение давно знают как вестник больших политических потрясений. Прочнее всего ассоциация с «Лебединым озером» закрепилась во время путча 1991 года, когда на фоне развала страны по телевизору показывали только это.
Си Цзиньпин послал Путину очень смешанный сигнал, ведь на предыдущей официальной встрече в 2024 году Си подарил Путину его гигантский портрет. Он был похожим на поминальный.
Среди прочей музыки военный оркестр Китая заиграл:
«Мелодию Пекинской оперы»;
«Половецкие пляски»;
«В людях»;
«Танец тростниковых флейт»;
«Расцветет жасмин»;
«Рассказ царевича Календера»;
«На мосту Лугоу»;
«Вокализ»;
«В дали»;
«Танец маленьких лебедей»;
«Незабываемый вечер»;
«Вальс №2».
Дирижером в Пекине выступил Юань Вэй, а исполнил все военный оркестр Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Чем накормили Путина в Китае
На официальном приеме Путина и российских гостей в Китае накормили следующими блюдами:
бульон с креветками;
говядина в бобовом соусе;
утка по-пекински;
вяленый окорок «Цзиньхуа» с овощами;
лапша по-фунчжоуски;
тыквенная слойка;
шоколадные брауни;
фрукты и мороженое.
Также российскому диктатору подавали китайские вина — каберне совиньон и шардоне.
Реакция Трампа на встречу Си Цзиньпина и Путина:
Напомним, президент США Дональд Трамп позитивно оценил встречу лидера Китая Си Цзиньпина и главы РФ Владимира Путина, которая состоялась 19-20 мая.
Во время общения с журналистами политик подчеркнул, что ладит с обоими лидерами, поэтому с одобрением относится к самому факту проведения этих переговоров.
В то же время, Трамп сравнил уровень организации мероприятия со своими прошлыми визитами. Оценивая торжественную часть, он отметил, что не уверен, была ли эта церемония столь же блестящей, как его собственная, и выразил мнение, что американская команда все же превзошла коллег.