В Китае Путину внезапно сыграли "Лебединое озеро": какой сигнал послал Си Цзиньпин

Путину сыграли "Танец маленьких лебедей" / © Getty Images

Во время официальной встречи лидера Китая Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина в Китае произошло курьезное событие — военный оркестр Си Цзиньпина сыграл Путину «Танец маленьких лебедей». В России эта мелодия играет по государственному телевидению, когда умирает вождь.

О необычном плейлисте на торжественном мероприятии сообщили российские СМИ.

По словам российских корреспондентов, которые опубликовали музыкальную программу, для российского диктатора Путина в Китае сыграли главный саундтрек политических катастроф в истории СССР.

Гостей-россиян на приеме угощали уткой по-пекински под аккомпанемент российской и китайской классической музыки.

Во время торжественного приема в Китае для российской делегации сыграли «Танец маленьких лебедей» Петра Чайковского. Это отрывок из балета «Лебединое озеро». Именно это музыкальное произведение играет на всех российских каналах, когда в России умирает вождь или президент.

Так было после смертей генеральных секретарей Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС) — Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко.

В постсоветском пространстве это музыкальное произведение давно знают как вестник больших политических потрясений. Прочнее всего ассоциация с «Лебединым озером» закрепилась во время путча 1991 года, когда на фоне развала страны по телевизору показывали только это.

Си Цзиньпин послал Путину очень смешанный сигнал, ведь на предыдущей официальной встрече в 2024 году Си подарил Путину его гигантский портрет. Он был похожим на поминальный.

Среди прочей музыки военный оркестр Китая заиграл:

«Мелодию Пекинской оперы»;

«Половецкие пляски»;

«В людях»;

«Танец тростниковых флейт»;

«Расцветет жасмин»;

«Рассказ царевича Календера»;

«На мосту Лугоу»;

«Вокализ»;

«В дали»;

«Танец маленьких лебедей»;

«Незабываемый вечер»;

«Вальс №2».

Дирижером в Пекине выступил Юань Вэй, а исполнил все военный оркестр Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Чем накормили Путина в Китае

На официальном приеме Путина и российских гостей в Китае накормили следующими блюдами:

бульон с креветками;

говядина в бобовом соусе;

утка по-пекински;

вяленый окорок «Цзиньхуа» с овощами;

лапша по-фунчжоуски;

тыквенная слойка;

шоколадные брауни;

фрукты и мороженое.

Также российскому диктатору подавали китайские вина — каберне совиньон и шардоне.

Реакция Трампа на встречу Си Цзиньпина и Путина:

Напомним, президент США Дональд Трамп позитивно оценил встречу лидера Китая Си Цзиньпина и главы РФ Владимира Путина, которая состоялась 19-20 мая.

Во время общения с журналистами политик подчеркнул, что ладит с обоими лидерами, поэтому с одобрением относится к самому факту проведения этих переговоров.

В то же время, Трамп сравнил уровень организации мероприятия со своими прошлыми визитами. Оценивая торжественную часть, он отметил, что не уверен, была ли эта церемония столь же блестящей, как его собственная, и выразил мнение, что американская команда все же превзошла коллег.

