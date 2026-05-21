ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
189
Время на прочтение
1 мин

Путин не смог получить от Си согласие на стратегический газопровод в Китай — WP

Российский президент Владимир Путин во время переговоров в Пекине не добился от китайского лидера Си Цзиньпина окончательного одобрения газопровода "Сила Сибири-2", который Кремль считает критически важным после потери европейского рынка газа.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Путин и Си Цзиньпин

Путин и Си Цзиньпин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин не смог получить согласие лидера Китая Си Цзиньпина на реализацию газопровода "Сила Сибири-2", который Москва считает ключевым для переориентации экспорта газа после потери европейского рынка.

Об этом пишет The Washington Post .

Во время визита Путина в Пекин стороны демонстрировали политическое единство и критиковали США, однако желанное для Кремля энергетическое соглашение так и не подписали. Речь идет о проекте "Сила Сибири-2", который должен транспортировать до 50 млрд кубометров российского газа в год через Монголию в Китай.

По данным The Washington Post, Китай не спешит окончательно соглашаться на проект из-за споров по цене газа и условиям контракта. Пекин также стремится избегать излишней зависимости от российских энергоносителей, используя слабую позицию Москвы после санкций Запада.

В Кремле заявили, что стороны якобы достигли "общего понимания" относительно будущего газопровода, однако конкретных сроков или подписанных договоренностей не объявили.

В то же время Си Цзиньпин и Путин в ходе переговоров выступили с общей критикой американской политики, осудили "одностороннюю гегемонию" и поддержали углубление стратегического партнерства между Китаем и Россией.

Напомним, что ранее Путин спровоцировал волну слухов о тяжелой болезни во время визита в Китай.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
189
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie