Путин не смог получить от Си согласие на стратегический газопровод в Китай — WP
Российский президент Владимир Путин во время переговоров в Пекине не добился от китайского лидера Си Цзиньпина окончательного одобрения газопровода "Сила Сибири-2", который Кремль считает критически важным после потери европейского рынка газа.
Об этом пишет The Washington Post .
Во время визита Путина в Пекин стороны демонстрировали политическое единство и критиковали США, однако желанное для Кремля энергетическое соглашение так и не подписали. Речь идет о проекте "Сила Сибири-2", который должен транспортировать до 50 млрд кубометров российского газа в год через Монголию в Китай.
По данным The Washington Post, Китай не спешит окончательно соглашаться на проект из-за споров по цене газа и условиям контракта. Пекин также стремится избегать излишней зависимости от российских энергоносителей, используя слабую позицию Москвы после санкций Запада.
В Кремле заявили, что стороны якобы достигли "общего понимания" относительно будущего газопровода, однако конкретных сроков или подписанных договоренностей не объявили.
В то же время Си Цзиньпин и Путин в ходе переговоров выступили с общей критикой американской политики, осудили "одностороннюю гегемонию" и поддержали углубление стратегического партнерства между Китаем и Россией.
