Путин не смог получить от Си согласие на стратегический газопровод в Китай — WP

Путин и Си Цзиньпин / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин не смог получить согласие лидера Китая Си Цзиньпина на реализацию газопровода "Сила Сибири-2", который Москва считает ключевым для переориентации экспорта газа после потери европейского рынка.

Об этом пишет The Washington Post .

Во время визита Путина в Пекин стороны демонстрировали политическое единство и критиковали США, однако желанное для Кремля энергетическое соглашение так и не подписали. Речь идет о проекте "Сила Сибири-2", который должен транспортировать до 50 млрд кубометров российского газа в год через Монголию в Китай.

Реклама

По данным The Washington Post, Китай не спешит окончательно соглашаться на проект из-за споров по цене газа и условиям контракта. Пекин также стремится избегать излишней зависимости от российских энергоносителей, используя слабую позицию Москвы после санкций Запада.

В Кремле заявили, что стороны якобы достигли "общего понимания" относительно будущего газопровода, однако конкретных сроков или подписанных договоренностей не объявили.

В то же время Си Цзиньпин и Путин в ходе переговоров выступили с общей критикой американской политики, осудили "одностороннюю гегемонию" и поддержали углубление стратегического партнерства между Китаем и Россией.

Напомним, что ранее Путин спровоцировал волну слухов о тяжелой болезни во время визита в Китай.

Реклама

Новости партнеров