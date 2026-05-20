Опять «тянет ногу»: Путин спровоцировал волну слухов о тяжелой болезни во время визита в Китай

Владимира Путина поздравляет глава Китая Си Цзиньпин во время церемонии поздравления в Доме народного собрания в Пекине в среду, 20 мая 2026 года. / © Associated Press

Глава Кремля Владимир Путин стремится создать непобедимый образ, как и бесчисленное количество диктаторов к нему, и значительная часть этого образа заключается в укрывательстве любых проблем со здоровьем, за которые могут зацепиться враги. Однако диктатора еще раз «подлавливают», что состояние его здоровья плохое. Так, Путина жестоко высмеяли после того, как он, казалось, неловко ходил, когда прибыл на саммит с Си Цзиньпином в Пекине. Его правая нога казалась немелой, когда он шел в туфлях на платформе по красной дорожке на встречу с лидером Китая.

Об этом пишет Metro.

Новые сомнения в здоровье 73-летнего диктатора возникли после того, как его видели, как он выходил из своего автомобиля во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.

Путин неуклюже передвигает ногами, когда прибыл в Пекин.

Сначала Путин будто шел нормально, но потом, приближаясь к красной дорожке и Си Цзиньпина, немного хромая, начал «тянуть ногу». На мгновение показалось, что его нога вот-вот подкосится.

Однако эксперт по России Стивен Гатчингс предостерег, что те, кто надеется увидеть Путина в плохом состоянии здоровья, могут быть разочарованы.

По его словам, диктатор научился ориентироваться в спекуляциях по своему здоровью, бушевавшим более десяти лет по мере его старения.

«Некоторое из этого — просто принятие желаемого за действительное. Любое незначительное отклонение от того, что можно считать нормальным физическим видом, немедленно воспринимается как доказательство скрытой проблемы со здоровьем. Ходят истории о том, что у него рак или заболевание печени», — говорит Гатчингс.

Эксперт предположил, что стареющий Путин мог страдать от онемения ноги во время поездки на автомобиле или от вывиха лодыжки в прошлом.

«Путин остается таким же красноречивым, как всегда. Он проводит ежегодную встречу с прессой и отвечает на вопросы иногда в течение шести часов. Трудно найти доказательства того, что умственные способности Путина угасают, разве что со временем он стал более параноидальным и все более замкнутым в собственном мировоззрении и пропаганде, и это уродует его суждение», — размышляет Гатчингс.

По словам эксперта, имидж Путина запятнан, но не из-за физической проблемы, а из-за проблем с экономикой и неспособности реализовать свои захватнические цели в Украине.

«О*к едва ходит», — сообщил один украинский канал. Другой комментатор спросил: «Он использует экзоскелет?»

