Кремлевский диктатор Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

Россия проигрывает войну в Украине и это уже заметили в Пекине. Поэтому Белому дому тоже следует изменить подход США к дипломатическому урегулированию.

Об этом пишет CNN.

По данным журналистов, во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Пекине глава КНР Си Цзиньпин отметил, что однажды Владимир Путин может пожалеть о вторжении в Украину. Новые тенденции на поле боя свидетельствуют, что он прав.

Тренды на фронте способствуют Украине

Путин надеялся, что в 2026 году его армия прорвет линию фронта и захватит новые территории благодаря превосходству в живой силе. Однако этого не произошло. А именно Украина достигла территориальных достижений в этом году, нанеся российским войскам огромные потери.

Западные оценки свидетельствуют, что потери РФ составляют 30–40 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно. Общее количество потерь с начала вторжения уже превысило миллион человек, что значительно опережает способность России восстанавливать резервы. Это давление становится ощутимым и внутри самой РФ: российская экономика не способна бесконечно выдерживать войну из-за стремительного роста оборонных расходов.

Дроны как фактор преимущества Украины

Сегодня Украина выступает как военный инноватор, изменяющий природу войны благодаря массовому производству автономных систем. Вдоль линии фронта создана 10-15-километровая «зона уничтожения», где Россия не может продвигаться без риска постоянных атак.

Украинские беспилотники регулярно наносят глубокие удары по территории РФ, уничтожая аэродромы, заводы, энергетическую инфраструктуру и склады боеприпасов. Способность украинских дронов доставать в Москву уже заставляет Кремль рассредоточивать ПВО и тратить огромные ресурсы на защиту собственных городов, вместо того чтобы продвигаться по Украине.

Стратегическое поражение Путина и шанс для Трампа

Первоначальные цели Путина — полное подчинение Украины и ослабление НАТО — становятся все более недосягаемыми. Альянс только расширился благодаря вступлению Финляндии и Швеции, а европейские столицы увеличили оборонные бюджеты.

Как отмечают авторы статьи, заявленная цель Трампа — завершить войну по дипломатическому пути — ранее основывалась на ошибочном предположении, что Украина как более слабая сторона должна пойти на уступки. Однако новые реалии на поле боя доказывают обратное. Украина стала увереннее в собственной обороне, тогда как Россия сталкивается с экономическим истощением и ростом потерь без шансов на прорыв. Это дает Вашингтону мощные рычаги влияния, чтобы вынудить Москву согласиться на приемлемые для Киева условия мира.

Война в Украине — последние новости

На фоне поражений на фронте Кремль пытается давить на Запад с помощью ядерного шантажа. Как сообщают аналитики ISW, Россия без предупреждения начала масштабные стратегические ядерные учения с привлечением более 64 тысяч военных, авиации и двух флотов. Этот внезапный шаг — попытка информационного влияния, чтобы ослабить поддержку Украины со стороны европейских партнеров и посеять разногласия между союзниками.

В то же время Россия не способна защитить собственные тылы, в то время как Силы обороны продолжают наращивать мощь благодаря новейшим разработкам. В частности, отечественный оборонно-промышленный комплекс успешно испытал первую украинскую управляемую авиабомбу (КАБ), способную нести 250 килограммов полезной нагрузки.

Это оружие позволит украинским военным симметрично ответить врагу, расширив кампанию воздушного перехвата. Новая авиабомба способна эффективно уничтожать устойчивые укрепленные цели, логистические узлы и командные пункты оккупантов на расстоянии десятков километров от места запуска.

Эксперты отмечают, что появление отечественной КАБ станет серьезным ударом по российской логистике. Использование этого оружия не только сведет насмарку тактическое преимущество россиян, но и поможет сохранить жизнь украинских пилотов, позволяя держать дефицитную авиацию на безопасном расстоянии от радиуса действия вражеской противовоздушной обороны.

