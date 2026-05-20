Как приготовить хрустящие тако с говядиной, тягучим сыром и сливочно-острым соусом

хрустящие тако с говядиной, тягучим сыром и сливочно-острым соусом tiktok.com/@thesapor

Тако давно перестали быть только уличной едой. Сегодня это одно из самых популярных домашних блюд в соцсетях — простое, яркое и очень атмосферное. Рецептом поделились на странице The Sapor и он уже стал фаворитом соцсетей благодаря идеальному сочетанию текстур и специй.

Ингредиенты

Для начинки

говяжий фарш 700 г

лук ½ шт.

томатная паста 2 ст. л

вода 80 мл

чесночная приправа 2 ч. л

луковый порошок 2 ч. л

молотый перец чили 2 ч. л

тмин 2 ч. л

приправа чипотле 1 ч. л

орегано 1 ч. л

копченая паприка 1 ч. л

соль

свежая кинза

тертая моцарелла 230 г

пшеничные тортильи

масло

Для соуса

кинза 1 большой пучок

перцы халапеньо 2 шт.

чеснок 5 зубчиков

майонез 80 г

сметана 80 г

сок 2 лаймов

оливковое масло 3 ст. л

чесночная приправа ½ ст. л

орегано ½ ст. л

сухой куриный бульон 1 ч. л

соль

перец

Приготовление

В чашу блендера добавьте кинзу, халапеньо, чеснок, майонез, сметану, сок лайма, оливковое масло и специи. Взбейте все до однородной кремовой консистенции. Попробуйте соус и при необходимости добавьте еще соли, перца или сока лайма. Поставьте в холодильник до подачи. На большой сковороде разогрейте немного оливкового масла. Добавьте мелко нарезанный лук и обжаривайте 3-4 мин, пока он не станет мягким и прозрачным. К луку добавьте говяжий фарш. Готовьте на среднем огне, пока мясо почти полностью не подрумянится. После этого добавьте чесночную и луковую приправы, перец чили, тмин, чипотле, орегано, копченую паприку и соль. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли мясо. Добавьте томатную пасту и обжаривайте примерно 1 мин, это поможет ей карамелизироваться и сделает вкус более насыщенным. Затем влейте воду, перемешайте, накройте крышкой и тушите несколько минут, пока начинка не станет густой и ароматной. На одну половину тортильи выложите ложку горячей говяжьей начинки. Сверху щедро посыпьте тертой моцареллой. Сложите тортилью пополам и слегка прижмите. На большой сковороде разогрейте масло для жарки. Обжаривайте тако с обеих сторон до золотистой хрустящей корочки, пока сыр внутри полностью не расплавится. Готовые тако выложите на бумажные полотенца или решетку, чтобы убрать лишнее масло.

Подача

Подавайте их горячими, со свежей кинзой, дольками лайма и большим количеством соуса. По желанию можно также добавить авокадо, маринованный лук, острый соус, кукурузу и свежие томаты.

Это блюдо сочетает все, за что мы любим современную домашнюю гастрономию, а именно, хрустящие текстуры, много сыра, ароматные специи и простое приготовление.

